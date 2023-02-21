Depremzede fırsatçılığı: "Ev kiraları yüzde 40 arttı"

Duruma tepki gösteren Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, odaya kayıtlı hiçbir emlakçının, fiyat artışı gerçekleştiren ev sahiplerinin evini kiralamadığını belirtti. Fiyat artışını gayriresmi emlakçılar ile ev sahiplerinin yaptığını söyleyen Altınay, şöyle konuştu:

''Hem Valilik makamımız hem kaymakamlıklar, muhtarlıklar, Konya Emlakçılar Odası, Ticaret Odamız, elimizden ne geliyorsa el birliği içerisinde tüm STK'larla her türlü gereken yardımı yapmaya devam ediyoruz. Tabii vatandaşlarımız moral olarak çökük. Biz bir nebze de olsa morallerinin düzeltilmesi, sıcak ortamda ikamet edebilmelerini sağlamak için gerekeni yapıyoruz. Bu arada ev sahiplerinden destek verenler var. Konya Emlakçılar Odası ve Ticaret Odası üyelerimizden destek olanlar var.