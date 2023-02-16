Fırsatçıya inat bedava ev





FAHİŞ KİRAYA CEZA

Tokat'ın Niksar ilçesinde dairesini depremzede vatandaşa 4 bin 750 lira karşılığında kiraya verdiği tespit edilen kişi hakkında zabıta ekipleri harekete geçti. İncelemede binanın altındaki marketin bir bölümünün kaçak olduğu tespit edildi. Market mühürlenirken, bina sahibi M.Y. hakkında İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddelerine istinaden ya sal işlemler başlatıldığı bildirildi.



1+1'E 10 BİN TL İSTEYEN VAR

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Sinan Canpolat, bazı fırsatçı ev sahiplerinin kiraları artırdığını söyledi. Kente 200-250 bin depremzedenin geldiğini aktaran Canpolat, "1+1 daireler 10 bin liraya; 5-6 bin lira olan 2+1 daireler 12-13 bin liraya; 8-10 bin lira olan 3+1 daireler 15-20 bin liraya kadar tırmandı. Çok üzülüyorum; bu kiralarla nasıl baş edeceğimizi biz de şaşırdık" dedi.





