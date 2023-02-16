Fırsatçıya inat bedava ev

Asrın felaketinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar evlerini ücretsiz olarak depremzedelere açarken, fırsatçılar da ortaya çıktı, kiralık fiyatlarını yükseltti. Fırsatçılara tepki yağarken, alkışlanacak davranış sergileyen ev sahipleri ve emlakçıların sayısı sürekli artıyor.
BURSA'DA 120 DAİREYİ AÇTILAR
Depremzedelerin geçici konaklamaları yönünde çalışma yürüten Bursa Tüm Emlak Müşavirleri Derneği, portföylerindeki dairelerin sahipleriyle görüşerek kira bedellerini düşürmelerini talep etti. Kiraları derneğin ödediği, üyelerin abonelikleri açtırdığı bazıları eşyalı olan 120 daireye yerleştirilen depremzedelerin tüm ihtiyaçları hayırseverlerin desteğiyle yine dernek tarafından karşılanıyor.
1 YIL ÖDEME YOK
Elazığ'da Abdülmelik Yıldız ve Vedat Demiral adlı vatandaşlar da evlerini depremzedelere açtı. 12 ay ücret almayacak ev sahipleri, bu sürede faturaları da üstleneceğini duyurdu. 7 ailede 21 kişi Elazığ'a davet edilirken, daha çok ücretsiz ev için çalışmalar sürüyor.
MARKET DE ÜCRETSİZ
Türkiye'nin pek çok yerinde depremzedeler için ücretsiz marketler oluşturuldu. Depremzedeler; gıda, meyve, ekmek, kıyafet, hijyen ürünleri, çocuk bezi ve mama gibi birçok ürünü ücretsiz temin edebiliyor.
FAHİŞ KİRAYA CEZA
Tokat'ın Niksar ilçesinde dairesini depremzede vatandaşa 4 bin 750 lira karşılığında kiraya verdiği tespit edilen kişi hakkında zabıta ekipleri harekete geçti. İncelemede binanın altındaki marketin bir bölümünün kaçak olduğu tespit edildi. Market mühürlenirken, bina sahibi M.Y. hakkında İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddelerine istinaden ya sal işlemler başlatıldığı bildirildi.
1+1'E 10 BİN TL İSTEYEN VAR
Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Sinan Canpolat, bazı fırsatçı ev sahiplerinin kiraları artırdığını söyledi. Kente 200-250 bin depremzedenin geldiğini aktaran Canpolat, "1+1 daireler 10 bin liraya; 5-6 bin lira olan 2+1 daireler 12-13 bin liraya; 8-10 bin lira olan 3+1 daireler 15-20 bin liraya kadar tırmandı. Çok üzülüyorum; bu kiralarla nasıl baş edeceğimizi biz de şaşırdık" dedi.