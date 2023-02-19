Ticaret Bakanlığı fırsatçılara cezayı kesti!





İNŞAATLAR MART'TA BAŞLIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 11 ili etkileyen deprem bölgesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Tüm alanlarda ön alan çalışmalarını tamamladık. Ayrıntılı jeolojik çalışmaları başlatıyoruz. Önce rezerv alanlardaki yerlerde bu ihtiyaçları karşılamak. Ağır hasar olan yerlerde de master plan çalışması yapacağız. Ay sonu ile süreci başlatıp mart ayında da inşaat çalışmalarına başlayacağız" dedi. Yeni yapacakları binaların yerel mimariye de uygun olacağını belirten Bakan Murat Kurum, "Yeni yapacağımız binalar 3-4 katı geçmeyecek. Mart ayı başında eş zamanlı 10 ilde çalışma başlatacağız. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi yeni sağlam güvenli konutları diğer afetlerde söz verip yapıp bitirdiğimiz gibi bu afette de aynı anlayış ile yapacağız. Bu süreci titizlik ve hassasiyetle yürütüyoruz. TOKİ'nin konutları dimdik ayakta." dedi.



DEPREMZEDEYE GEÇİCİ KİMLİK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dafetzedelerin mağduriyetlerini azaltmak amacıyla, kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerini e-devlet üzerinden alabilmelerine olanak sağlandı.



SİGORTADAN KAÇAN YANDI

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, depremden etkilenen 11 il dışında da araç ve ev için kasko yaptırmak isteyenlerin bazı sigorta şirketleri tarafından "deprem riski" bahanesiyle geri çevrildiğini söyledi. Şahin, "Kaskodan kaçınmaları doğru değil, bu yanlış. Sigorta şirketlerinin böyle bir hakkı yok." dedi.



HASAR İÇİN KAREKOD

Kahramanmaraş'ta Çevre Şehircilik Bakanlığı'ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Ekipler, kontrolünü yaptıkları binaların girişlerine karekod etiketleri yapıştırıyor. Depremzedeler bu karekodları cep telefonlarıyla okutarak hasar durumunu öğrenebiliyor.



ENERJİDE MÜCBİR SEBEP HALI OLDU

Depremlerin, elektrik piyasasındaki önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile doğal gaz piyasasındaki lisans ve sertifika sahibi gerçek ve tüzel kişilerin bazı süreli yükümlülükleri açısından "mücbir sebep" olarak kabul edilmesine karar verildi.

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