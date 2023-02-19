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    Ticaret Bakanlığı fırsatçılara cezayı kesti!

    Depremin ardından göç alan illerdeki kiralar 20 bin liraya kadar çıkınca Ticaret Bakanlığı devreye girdi ve yüzsüzlere ceza kesti. İşte sizler için derlediğimiz 19 Şubat tarihli Ekonomi haberleri...

    Deprem yüzsüzüne ağır ceza

    Depremzedeler için kamu kurumları, belediyeler ve STK'lar tüm imkanlarını seferber ederken, bazı ev sahipleri ise fırsatçılık yapmaya başladı. Mersin'in merkezindeki Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde bazı ev kiraları 20 bin TL'ye kadar yükseldi. Silifke ve Erdemli ilçelerinde ise ev sahipleri yıllık peşin olarak ilan vermeye başladı. Diğer ilerde de durum hemen hemen aynı. Şanlıurfa'da, 7 emlakçıya fahiş kira artışı yaptığı iddiasıyla idari para cezası verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, fahiş kira artışında bulunduğu tespit edilen 7 emlak ofisine idari para cezası uygulandı. Yetkililer en çok kira artışlarının Mersin, Antalya ve Elazığ'da olduğunu artışların yüzde 30 ile yüzde 100 arasında değiştiğii belirtiyor. Yetkililer başta Cimer ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere fahiş kira isteyenlerin şikayet edilmesini istiyor.

    DÜDÜĞE BİLE ZAM YAPTILAR
    Depremi fırsat bilen yüzsüzler neye talep varsa fiyatını artırıyor. Deprem düdüklerini 175 liraya çıkartan yüzsüzler, deprem çantası, battaniye, çadır ve konteynır fiyatlarına da zam yaptı. Özellikle internet satıylarındaki fiyatlar her gün değiştirilirken vatandaşların tepkisine yol açıyor. Bazı e-ticaret platformları da fahiş zam yapanları sistemlerinden çıkartıyor. Öte yandan bazı firmalar çadır üretimini artırırken fiyatlarıda yükseltmeye bayladı. Fhiş zam yapanları Ticaret Bakanlığı'nın ALO 175 ve CİMER'in ALO 150 hatlarına şikat etmek mümkün oluyor.



    EVİM YUVAN OLSUN
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Evim Yuvan Olsun kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini açıkladı. Kampanyanın detayları ise şöyle:
    Evini bedelsiz olarak depremzedelere açanlar: Boş/kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süre ile açanların başvurusu alınır.
    Evini indirimli bedelle kiraya verenler: Evini piyasa koşullarına göre uygun bir bedelle depremzedelerin kullanımı için 1 yıllığına kiraya vermek isteyenlerin başvuru alınır. İstenen kira bedeli, evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olması beklenir.
    Nakdi kira yardımı yapmak isteyenler: Depremzede ailelerin kullanımı için evi ile kampanyaya katılmayan vatandaşlarımız, nakdi kira desteğinde bulunabilir.
    Evin faturalarını kim ödeyecek?: Evlerin elektrik, su, doğalgaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için Kaymakamlık tarafından ödenecektir. Ev sahibine ilave bir gider doğmaması sağlanacaktır.



    10 BİN ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ KURS
    Özel Öğretim Derneği (ÖZDER), Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) ve Kurslar Derneği (KURSDER) üyesi özel kurs merkezleri, depremzede öğrenciler için ücretsiz kontenjan açtı. Projenin yöneticiliğini üstlenen KURSDER sözcüsü Koray Ayan, düzenlenen eğitim seferberliğinde Türkiye genelinde 1170 kurs merkezinde 10 binden fazla öğrenci için ücretsiz kontenjan tahsis edileceğini söyledi. Öğrencilerin kurs merkezlerine kayıt oldukları andan itibaren hem eğitim bursundan faydalanacağını hem de yayın yardımı alacağını ifade eden Ayan, ayrıca kurslarda depremzede öğrenciler için oluşturulan özel müfredat çerçevesinde, sosyal ve psikolojik desteklerin sağlanacağını belirtti. Bu kapsamda isteyen öğrencilerin, ÖZDER, ÖZDEBİR ve KURSDER internet sitelerinde iletişim bilgileri yer alan kurslara telefonla başvuru yapması gerekiyor.



        KREDİYLE EV ALANIN BORCU SİLİNİYOR
        11 ilde banka kredisiyle ev alan vatandaşlar, kredi çektikleri evler DASK ve konut sigortası kapsamında olduğu için kredi ödemelerini yapmalarına gerek kalmayacak. Ayrıca oluşan mağduriyet çerçevesinde hem DASK hem eşya bedellerini sigorta sisteminden alabiliyor olacaklar. Bunun için bankalar evin yıkılmasının tespitinden sonra işlemleri yaparak vatandaşın borcunu kapatacak. Ayrıca depremden etkilenen vatandaşları diğer banka borçları da ertelenecek. Bankalar bu erteleme süresince faiz işletmeyecek.



        DEPREM TARIMI DA VURDU
        Depremin etkilediği bölge, tarım arazilerinin önemli bir kısmını da barındırıyor. Türkiye'nin bitkisel üretiminin yaklaşık yüzde 20'si bu bölgede yapılıyor. Kayıtlı işletme ve çiftçi sayısı ise 270 bini buluyor. Türkiye'de tarım yapılabilen alanın yüzde 16,2'si de bölgede yar alıyor. Ülkedeki tüm sebze bahçelerinin de 1,1 milyon dekarla yüzde 15,2'si bu illerde. Yine meyve bahçeleri ile de bölge öne çıkıyor.



        OSB'DE ÜCRETSİZ ÇADIR ÜRETİLİYOR
        Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) deprem bölgelerine ücretsiz çadır üreterek vatandaşlara sıcak bir yer sağlamaya çalışıyor.OSB, bu üretimi ücretsiz olarak sağlarken, Kahramanmaraş başta olmak üzere Adıyaman gibi çevre illere gönderdi. Hazırlanan çadırlar 8 metrekare olarak tasarlanırken içerisinde yaklaşık olarak 10 kişi barınabiliyor.



            İNŞAATLAR MART'TA BAŞLIYOR
            Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 11 ili etkileyen deprem bölgesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Tüm alanlarda ön alan çalışmalarını tamamladık. Ayrıntılı jeolojik çalışmaları başlatıyoruz. Önce rezerv alanlardaki yerlerde bu ihtiyaçları karşılamak. Ağır hasar olan yerlerde de master plan çalışması yapacağız. Ay sonu ile süreci başlatıp mart ayında da inşaat çalışmalarına başlayacağız" dedi. Yeni yapacakları binaların yerel mimariye de uygun olacağını belirten Bakan Murat Kurum, "Yeni yapacağımız binalar 3-4 katı geçmeyecek. Mart ayı başında eş zamanlı 10 ilde çalışma başlatacağız. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi yeni sağlam güvenli konutları diğer afetlerde söz verip yapıp bitirdiğimiz gibi bu afette de aynı anlayış ile yapacağız. Bu süreci titizlik ve hassasiyetle yürütüyoruz. TOKİ'nin konutları dimdik ayakta." dedi.

            DEPREMZEDEYE GEÇİCİ KİMLİK
            Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dafetzedelerin mağduriyetlerini azaltmak amacıyla, kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerini e-devlet üzerinden alabilmelerine olanak sağlandı.

            SİGORTADAN KAÇAN YANDI
            Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, depremden etkilenen 11 il dışında da araç ve ev için kasko yaptırmak isteyenlerin bazı sigorta şirketleri tarafından "deprem riski" bahanesiyle geri çevrildiğini söyledi. Şahin, "Kaskodan kaçınmaları doğru değil, bu yanlış. Sigorta şirketlerinin böyle bir hakkı yok." dedi.

            HASAR İÇİN KAREKOD
            Kahramanmaraş'ta Çevre Şehircilik Bakanlığı'ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Ekipler, kontrolünü yaptıkları binaların girişlerine karekod etiketleri yapıştırıyor. Depremzedeler bu karekodları cep telefonlarıyla okutarak hasar durumunu öğrenebiliyor.

            ENERJİDE MÜCBİR SEBEP HALI OLDU
            Depremlerin, elektrik piyasasındaki önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile doğal gaz piyasasındaki lisans ve sertifika sahibi gerçek ve tüzel kişilerin bazı süreli yükümlülükleri açısından "mücbir sebep" olarak kabul edilmesine karar verildi.

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            Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı fırsatçılara cezayı kesti!
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