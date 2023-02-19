Ticaret Bakanlığı fırsatçılara cezayı kesti!

Depremzedeler için kamu kurumları, belediyeler ve STK'lar tüm imkanlarını seferber ederken, bazı ev sahipleri ise fırsatçılık yapmaya başladı. Mersin'in merkezindeki Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde bazı ev kiraları 20 bin TL'ye kadar yükseldi. Silifke ve Erdemli ilçelerinde ise ev sahipleri yıllık peşin olarak ilan vermeye başladı. Diğer ilerde de durum hemen hemen aynı. Şanlıurfa'da, 7 emlakçıya fahiş kira artışı yaptığı iddiasıyla idari para cezası verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, fahiş kira artışında bulunduğu tespit edilen 7 emlak ofisine idari para cezası uygulandı. Yetkililer en çok kira artışlarının Mersin, Antalya ve Elazığ'da olduğunu artışların yüzde 30 ile yüzde 100 arasında değiştiğii belirtiyor. Yetkililer başta Cimer ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere fahiş kira isteyenlerin şikayet edilmesini istiyor.
DÜDÜĞE BİLE ZAM YAPTILAR
Depremi fırsat bilen yüzsüzler neye talep varsa fiyatını artırıyor. Deprem düdüklerini 175 liraya çıkartan yüzsüzler, deprem çantası, battaniye, çadır ve konteynır fiyatlarına da zam yaptı. Özellikle internet satıylarındaki fiyatlar her gün değiştirilirken vatandaşların tepkisine yol açıyor. Bazı e-ticaret platformları da fahiş zam yapanları sistemlerinden çıkartıyor. Öte yandan bazı firmalar çadır üretimini artırırken fiyatlarıda yükseltmeye bayladı. Fhiş zam yapanları Ticaret Bakanlığı'nın ALO 175 ve CİMER'in ALO 150 hatlarına şikat etmek mümkün oluyor.
EVİM YUVAN OLSUN
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Evim Yuvan Olsun kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini açıkladı. Kampanyanın detayları ise şöyle:
Evini bedelsiz olarak depremzedelere açanlar: Boş/kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süre ile açanların başvurusu alınır.
Evini indirimli bedelle kiraya verenler: Evini piyasa koşullarına göre uygun bir bedelle depremzedelerin kullanımı için 1 yıllığına kiraya vermek isteyenlerin başvuru alınır. İstenen kira bedeli, evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olması beklenir.
Nakdi kira yardımı yapmak isteyenler: Depremzede ailelerin kullanımı için evi ile kampanyaya katılmayan vatandaşlarımız, nakdi kira desteğinde bulunabilir.
Evin faturalarını kim ödeyecek?: Evlerin elektrik, su, doğalgaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için Kaymakamlık tarafından ödenecektir. Ev sahibine ilave bir gider doğmaması sağlanacaktır.
10 BİN ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ KURS
Özel Öğretim Derneği (ÖZDER), Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) ve Kurslar Derneği (KURSDER) üyesi özel kurs merkezleri, depremzede öğrenciler için ücretsiz kontenjan açtı. Projenin yöneticiliğini üstlenen KURSDER sözcüsü Koray Ayan, düzenlenen eğitim seferberliğinde Türkiye genelinde 1170 kurs merkezinde 10 binden fazla öğrenci için ücretsiz kontenjan tahsis edileceğini söyledi. Öğrencilerin kurs merkezlerine kayıt oldukları andan itibaren hem eğitim bursundan faydalanacağını hem de yayın yardımı alacağını ifade eden Ayan, ayrıca kurslarda depremzede öğrenciler için oluşturulan özel müfredat çerçevesinde, sosyal ve psikolojik desteklerin sağlanacağını belirtti. Bu kapsamda isteyen öğrencilerin, ÖZDER, ÖZDEBİR ve KURSDER internet sitelerinde iletişim bilgileri yer alan kurslara telefonla başvuru yapması gerekiyor.