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    • 21.02.2023 10:38
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    Fay hattı üzerine kurulu olan köy yerle bir oldu! 200 evden sadece 10'u ayakta

    Gaziantep-Fay hattı üzerine kurulu Nurdağı Başpınar Mahallesi'nde, deprem sonrası 200 evden sadece 10'u ayakta kalabildi. Doğduğu ve büyüdüğü köyde çok büyük bir felaket yaşadığını belirten 70 yaşındaki Selahattin Karakoç, “Büyükler fay hattı var diyorlardı. Olacağını söylüyorlardı. Ama tam net bilemiyorduk” ifadelerini kullandı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Fay hattı üzerine kurulu olan köy yok oldu!

    Fay hattı üzerine kurulu Nurdağı Başpınar Mahallesi'nde depremin ardından köydeki 200 evden 10'u ayakta kalabildi. Köy sakinlerinden yakınlarını kaybedenler oldu.

    KÖY DEPREM SONRASI 5 METRE KAYDI

    Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan köyde çok sayıda hayvan telef oldu. Fayın evleri enkaz yığını haline getirdiği, fidanlıklarda yarıklar oluşturduğu köyde, deprem sonrası yaklaşık 5 metre kayma görüldü.

    YARIKLAR OLUŞTU

    Fay hattının çapraz şekilde ilerlediği, yan yana iki evden birinin hasar görmemesi diğerinde ise yarıklar oluşmasıyla ortaya çıktı. Patlayan su borularının onarımını ise köylüler ve muhtar yaptı. Köy sakinleri yaşadıklarını anlattı.



        "FAY HATTI BURADAN KARŞIYA GİDİYOR"
        Doğduğu ve büyüdüğü köyde çok büyük bir felaket yaşadığını söyleyen 70 yaşındaki Selahattin Karakoç, "Allah bir daha göstermesin. Fay hattı buradan karşıya gidiyor. Evlerin arasından gidiyor. Deprem olduğunda hepimiz buraya biriktik. Arada bir sallandı, sallandı, 'Allah' diye diye burada bekledik. Çok acayip gürüldedi. Elektrik yoktu, su yoktu, can pazarı yaşadık. Vatandaşın kendini toplaması 10-15 seneyi bulur. Büyükler fay hattı var diyorlardı. Olacağını söylüyorlardı. Ama tam net bilemiyorduk" diye konuştu.

        "BEKLEDİĞİMİZ DEPREM GELDİ DEDİM"
        Emekli maaşıyla geçimini sağlayan ve depremden sonra köyde hiçbir şeyi kalmayan Mehmet Gökkaya da, deprem anında enkaz altında kaldı. Komşularının yardımıyla enkazdan çıkan Gökkaya ise "Yatarken bir sallantı oldu. 1 dakikadan fazla sallandı. Arkasından yavaşlayıp, yukarıdan aşağıya geldi. Kafamızın üzerine baza geldi, nefes alamadık. Hiç kımıldama yok. Ben sadece eşime gittim, hakkını helal et dedim, helalleştik, bekledik. Üçüncü bir dalga geldi, esneme payı olunca kafamı çektim. Baktım bir ışık görünüyor. Elimi dışarı çıkardım. İmdat diye bağırdım. Komşular geldi, bizi kurtardı. 10-15 dakika kalmışımdır. Biz ölümü bekledik. Hanımdan hiç ses çıkmıyordu. Onu da çektik altından, çıkardık. Öldü sandım. Yaşadığımız bir mucize. Allah daha böyle bir şeyi göstermesin. En büyük beklediğimiz deprem bu dedim. Beklediğimiz deprem geldi dedim. Sallandı, aldı götürdü" ifadelerini kullandı.


        "60 HAYVANIM İÇERİDE"
        Birçok köylünün hem geçim kaynağı hem de can yoldaşı olan hayvanlar da enkaz altında kaldı. Enkazın altında hayvanları kalan Ali Gül isimli vatandaş iise "60 hayvanım içeride. Benim zaten bir şeyim kalmadı. Bir kuru canım, hanımım, çoluğum çocuğumu zor kurtardım. Enkazın kaldırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

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