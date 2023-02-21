Fay hattı üzerine kurulu olan köy yerle bir oldu! 200 evden sadece 10'u ayakta

Fay hattı üzerine kurulu Nurdağı Başpınar Mahallesi'nde depremin ardından köydeki 200 evden 10'u ayakta kalabildi. Köy sakinlerinden yakınlarını kaybedenler oldu.
KÖY DEPREM SONRASI 5 METRE KAYDI
Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan köyde çok sayıda hayvan telef oldu. Fayın evleri enkaz yığını haline getirdiği, fidanlıklarda yarıklar oluşturduğu köyde, deprem sonrası yaklaşık 5 metre kayma görüldü.
YARIKLAR OLUŞTU
Fay hattının çapraz şekilde ilerlediği, yan yana iki evden birinin hasar görmemesi diğerinde ise yarıklar oluşmasıyla ortaya çıktı. Patlayan su borularının onarımını ise köylüler ve muhtar yaptı. Köy sakinleri yaşadıklarını anlattı.