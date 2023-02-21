SGK'dan duyuru: Elazığ da mücbir sebep kapsamında

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep kapsamına alınan Elazığ'da, depremlerden etkilenen diğer 10 ilde uygulanan sosyal güvenlikle ilgili işlemlerdeki kolaylıklar geçerli olacak.

ELAZIĞ İLİ BAKIMINDAN DA GEÇERLİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), depremlerden etkilenen Elazığ'ın da Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 6 Şubat-31 Temmuz tarihleri arasında mücbir sebep kapsamına alındığını hatırlattı.