Vatandaşa hizmet etmek yerine buldukları her fırsatta her yere heykel diken CHP'li isimler yine şaşırtmıyor!

Asrın felaketi olarak nitelenen Hatay merkezli depremler 11 ilde yıkıma sebep olurken devlet konutların yapılıp depremzedelere teslim edilmesi için harekete geçti.

CHP KAFASI HEYKEL KAFASI

Devlet yaraları sarmak için kolları sıvarken CHP ise yine heykel derdine düştü.

Deprem öncesi planlanan kentsel dönüşüme karşı çıkan 24. Dönem CHP Adana Milletvekili Turgay Develi akıl almaz bir öneri ile gündeme geldi.