Vatandaşa hizmet etmek yerine buldukları her fırsatta her yere heykel diken CHP'li isimler yine şaşırtmıyor!
Asrın felaketi olarak nitelenen Hatay merkezli depremler 11 ilde yıkıma sebep olurken devlet konutların yapılıp depremzedelere teslim edilmesi için harekete geçti.
CHP KAFASI HEYKEL KAFASI
Devlet yaraları sarmak için kolları sıvarken CHP ise yine heykel derdine düştü.
Deprem öncesi planlanan kentsel dönüşüme karşı çıkan 24. Dönem CHP Adana Milletvekili Turgay Develi akıl almaz bir öneri ile gündeme geldi.
CHP'Lİ TURGAY DEVELİ'DEN CHP'Lİ BELEDİYELERE ÖNERİ: ANIT DİKELİM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Zeydan Karalar'ı etiketleyerek çağrı yapan Turgay Develi, "Depremin vurduğu her bina yeri, her mahalle her ilçe ve illerdeki yıkım alanları yaşananları unutmamak, unutturmamak için anıtlaştırılarak zihinlere kazınmalı…" ifadelerine yer verdi.
Develi'nin bu tweeti sosyal medyada tepkilere sebep oldu.
KENTSEL DÖNÜŞE KARŞI ÇIKMIŞTI
Öte yandan heykel önerisine imza atan Turgay Develi'nin kentsel dönüşüm karşıtı tweeti de gündeme geldi.