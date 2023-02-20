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    • 20.02.2023 11:30
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    CHP'nin heykel aşkı bitmiyor! CHP'li Turgay Develi'den deprem bölgesi için 'pes artık' dedirten öneri!

    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye tek yürek olurken CHP'li isimler giriştikleri algı operasyonlarının yanısıra akıl almaz önerilerle de gündemi meşgul ediyor! Kentsel dönüşüme karşı çıktığı bilinen 24. Dönem CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, depremden sonra yıkım yaşanan yerlere heykel dikilmesi teklifinde bulundu. CHP'li Turgay Develi, depremin vurduğu yerleri işaret ederek, " Anıtlaştırılarak zihinlere kazınmalı…" dedi.

    takvim.com.tr
    CHP kafası şaşırtmıyor

    Vatandaşa hizmet etmek yerine buldukları her fırsatta her yere heykel diken CHP'li isimler yine şaşırtmıyor!

    Asrın felaketi olarak nitelenen Hatay merkezli depremler 11 ilde yıkıma sebep olurken devlet konutların yapılıp depremzedelere teslim edilmesi için harekete geçti.

    CHP KAFASI HEYKEL KAFASI
    Devlet yaraları sarmak için kolları sıvarken CHP ise yine heykel derdine düştü.

    Deprem öncesi planlanan kentsel dönüşüme karşı çıkan 24. Dönem CHP Adana Milletvekili Turgay Develi akıl almaz bir öneri ile gündeme geldi.

    CHP'Lİ TURGAY DEVELİ'DEN CHP'Lİ BELEDİYELERE ÖNERİ: ANIT DİKELİM
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Zeydan Karalar'ı etiketleyerek çağrı yapan Turgay Develi, "Depremin vurduğu her bina yeri, her mahalle her ilçe ve illerdeki yıkım alanları yaşananları unutmamak, unutturmamak için anıtlaştırılarak zihinlere kazınmalı…" ifadelerine yer verdi.

    Develi'nin bu tweeti sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

    KENTSEL DÖNÜŞE KARŞI ÇIKMIŞTI
    Öte yandan heykel önerisine imza atan Turgay Develi'nin kentsel dönüşüm karşıtı tweeti de gündeme geldi.

        Develi geçtiğimiz yıllarda yaptığı paylaşımda devletin depreme karşı daha dayanıklı binalar için düşündüğü kentsel dönüşüm projesini hedef alarak "30 Mart'ta halkımız 'kentsel dönüşüm' adıyla yapılan rantsal dönüşüm projelerine, TOKİ vurgununa dur diyecek; yerel yönetimlere el koyacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
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        Haberler Güncel CHP'nin heykel aşkı bitmiyor! CHP'li Turgay Develi'den deprem bölgesi için 'pes artık' dedirten öneri!
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