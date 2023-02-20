Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.02.2023 11:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.02.2023 11:30
    ABONE OL

    Uzmanlardan asrın felaketinde yıkılan binalara ilişkin inceleme: Zemin sert, binalar yığma!

    Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlere ilişkin Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezinden (DAUM) 25 kişilik ekip, Gaziantep'teki ilçelerde yapı stokunun incelenmesi ve hasar tespit çalışması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucu; yapıların genellikle briket duvarların örüldüğü yığma binalardan oluştuğu, çatı döşemelerin ağır betonarmeden yapıldığı ve taşıyıcı duvarların son derece zayıf olduğu kanıtına varıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Depremde yıkılan binalara ilişkin inceleme!

    DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü ve DAUM, 25 kişilik ekiple deprem bölgesi olan Gaziantep'teki ilçelerde yapı stokunun incelenmesi ve hasar tespit çalışması için AFAD koordinasyonunda çalışma yürütüyor. Ekip, Gaziantep'in yanı sıra depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde de çalışma yaptı.

    RESMİ YAPI STATÜSÜNDE OLAN BİNALARIN DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRLENDİ

    Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı 16 köyde incelemeleri tamamlayan ekip, burada çarpıcı tespitlerde bulundu. Buna göre, köylerdeki yapıların genellikle briket duvarların örüldüğü yığma binalardan oluştuğu, çatı döşemelerin ağır betonarmeden yapıldığı ve taşıyıcı duvarları son derece zayıf bir olduğu saptandı. Öte yandan, sert bir zeminden oluşan ilçedeki resmi yapı statüsünde olan binaların durumunun iyi olduğu belirlendi. Köylerde hasar alan yapıların genel itibarıyla mühendislik hizmeti alınmadan, vatandaşların kendi imkanları ile yaptıkları evlerden oluştuğu da belirtildi.


    "ÇATI DÖŞEMELERİ DE AĞIR BETONARMEDEN YAPILMIŞTI"
    DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Özgür Özçelik, "Ekibimiz, 3 farklı disiplinde hocaları barındırıyor. Gaziantep'teki ilçelerde yapı stokunun incelenmesi ve hasar tespit çalışmasını yürütmek üzere AFAD koordinasyonu ile bölgeye geldik. Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde fay hattının üzerinde olan yapıyı inceledik, Yavuzeli ilçesinin 16 köyüne gittik. Burada konut, resmi bina ve hastane okul, su depoları gibi kritik yapıların altyapıları incelendi. Kırsal Yavuzeli'nde ekseriyetle briket duvarların oluşturduğu yığma binalarla karşılaştık. Çatı döşemeleri de ağır betonarmeden yapılmıştı. Taşıyıcı duvarlarına baktığımızda son derece zayıf bir yapı türünden bahsedebiliriz" dedi.

        "HASARLAR, TEKNİĞE UYGUN YAPILMAMIŞ YIĞMA BANALAR SEBEBİYLE OLUŞMUŞTU"
        İlçenin zeminin kötü bir zemin olmadığını vurgulayan Özçelik, "İlçe sert bir zeminden oluşuyor. 16 köyde resmi yapı statüsündeki camiler, Kur'an kursları, okullar, ibadethaneler, taziye evleri ve sosyal tesisleri tek tek gezdik. Resmi binaların durumu çok iyiydi. Sadede bazı camilerin minarelerin alemlerinde çatlaklar gördük. Bir tek Yavuzeli Merkez Camii'nin alemi ve caminin kendisinde bir orta hasar tespit ettik. Sadece o camide boşaltma kararı aldık. İlçedeki hasar alan yapılar, genel itibarıyla mühendislik hizmeti alınmadan, vatandaşların kendi imkanları ile yaptıkları evlerden oluşuyordu. Gördüğümüz hasarlar, tekniğe uygun yapılmamış yığma banalar sebebiyle oluşmuştu ve işçilik de kötüydü" diye konuştu.



        "BİNALARIN İMALAT AŞAMASINDA PROJEYE UYGUNLUK KONTROLLERİNİN YAPILMASI ÖNEMLİ"
        Özçelik, "Yapı denetim mekanizmasının son derece titizlikle işletilip bölgedeki orta katlı betonarme binaların imalat aşamasında projeye uygunluk kontrollerinin yapılması, gelecekte yaşanabilecek can kayıplarını önlemek için son derece önemlidir" diye konuştu.

        DEPREMZEDELER KUCAK AÇTI
        Özçelik, depremzede vatandaşların kendileriyle çok ilgilendiklerini, ekip üyelerine kucak açtıklarını ve çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan ’asker kışladan geç çıkarıldı’ iddialarına sert tepki!
        Haberler Güncel Uzmanlardan asrın felaketinde yıkılan binalara ilişkin inceleme: Zemin sert, binalar yığma!
            SON DAKİKA