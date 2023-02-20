Uzmanlardan asrın felaketinde yıkılan binalara ilişkin inceleme: Zemin sert, binalar yığma!

"HASARLAR, TEKNİĞE UYGUN YAPILMAMIŞ YIĞMA BANALAR SEBEBİYLE OLUŞMUŞTU"

İlçenin zeminin kötü bir zemin olmadığını vurgulayan Özçelik, "İlçe sert bir zeminden oluşuyor. 16 köyde resmi yapı statüsündeki camiler, Kur'an kursları, okullar, ibadethaneler, taziye evleri ve sosyal tesisleri tek tek gezdik. Resmi binaların durumu çok iyiydi. Sadede bazı camilerin minarelerin alemlerinde çatlaklar gördük. Bir tek Yavuzeli Merkez Camii'nin alemi ve caminin kendisinde bir orta hasar tespit ettik. Sadece o camide boşaltma kararı aldık. İlçedeki hasar alan yapılar, genel itibarıyla mühendislik hizmeti alınmadan, vatandaşların kendi imkanları ile yaptıkları evlerden oluşuyordu. Gördüğümüz hasarlar, tekniğe uygun yapılmamış yığma banalar sebebiyle oluşmuştu ve işçilik de kötüydü" diye konuştu.