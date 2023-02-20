Uzmanlardan asrın felaketinde yıkılan binalara ilişkin inceleme: Zemin sert, binalar yığma!

DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü ve DAUM, 25 kişilik ekiple deprem bölgesi olan Gaziantep'teki ilçelerde yapı stokunun incelenmesi ve hasar tespit çalışması için AFAD koordinasyonunda çalışma yürütüyor. Ekip, Gaziantep'in yanı sıra depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde de çalışma yaptı.
RESMİ YAPI STATÜSÜNDE OLAN BİNALARIN DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRLENDİ
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı 16 köyde incelemeleri tamamlayan ekip, burada çarpıcı tespitlerde bulundu. Buna göre, köylerdeki yapıların genellikle briket duvarların örüldüğü yığma binalardan oluştuğu, çatı döşemelerin ağır betonarmeden yapıldığı ve taşıyıcı duvarları son derece zayıf bir olduğu saptandı. Öte yandan, sert bir zeminden oluşan ilçedeki resmi yapı statüsünde olan binaların durumunun iyi olduğu belirlendi. Köylerde hasar alan yapıların genel itibarıyla mühendislik hizmeti alınmadan, vatandaşların kendi imkanları ile yaptıkları evlerden oluştuğu da belirtildi.
"ÇATI DÖŞEMELERİ DE AĞIR BETONARMEDEN YAPILMIŞTI"
DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Özgür Özçelik, "Ekibimiz, 3 farklı disiplinde hocaları barındırıyor. Gaziantep'teki ilçelerde yapı stokunun incelenmesi ve hasar tespit çalışmasını yürütmek üzere AFAD koordinasyonu ile bölgeye geldik. Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde fay hattının üzerinde olan yapıyı inceledik, Yavuzeli ilçesinin 16 köyüne gittik. Burada konut, resmi bina ve hastane okul, su depoları gibi kritik yapıların altyapıları incelendi. Kırsal Yavuzeli'nde ekseriyetle briket duvarların oluşturduğu yığma binalarla karşılaştık. Çatı döşemeleri de ağır betonarmeden yapılmıştı. Taşıyıcı duvarlarına baktığımızda son derece zayıf bir yapı türünden bahsedebiliriz" dedi.