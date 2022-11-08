Bu da CHP'nin vizyon belgesi! CHP'li Kuşadası Belediyesi heykel sempozyumu yaptı

Heykel sevdasından vazgeçmeyen CHP'li belediyeler, çalışmalarını hız kesmeden sürdüyor. Geçtiğimiz günlerde eski Başbakan Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit'e benzemeyen heykelle gündem olan Kuşadası Belediyesi, bu alanda bir çalışmaya daha imza attı.
HEYKEL SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
CHP'li belediye ilçede, 26 Eylül-4 Kasım tarihleri arasında 'müzik' teması ile 3. Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu düzenledi.
YAPILANLAR SERGİLENMEYE BAŞLANDI
Heykel sempozyumu sonrası ortaya çıkan heykeller, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sergilenmek üzere sahil şeridine yerleştirildi.
FARKLI NOKTALARA KONULACAK
Heykeller, önümüzdeki aylarda belirlenecek farklı noktalarda kalıcı olarak sergilenecek.