Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.11.2022 18:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.11.2022 18:10
    ABONE OL

    Bu da CHP'nin vizyon belgesi! CHP'li Kuşadası Belediyesi heykel sempozyumu yaptı

    Türkiye Togg'un fabrikası ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşurken, CHP'li belediyeler "heykel" yarışına devam ediyor. CHP'li Kuşadası Belediyesi heykel sempozyumu yaparak, CHP'nin son icraatlerini sergiledi.

    Bu da CHP’nin vizyon belgesi

    Heykel sevdasından vazgeçmeyen CHP'li belediyeler, çalışmalarını hız kesmeden sürdüyor. Geçtiğimiz günlerde eski Başbakan Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit'e benzemeyen heykelle gündem olan Kuşadası Belediyesi, bu alanda bir çalışmaya daha imza attı.

    HEYKEL SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
    CHP'li belediye ilçede, 26 Eylül-4 Kasım tarihleri arasında 'müzik' teması ile 3. Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu düzenledi.

    YAPILANLAR SERGİLENMEYE BAŞLANDI
    Heykel sempozyumu sonrası ortaya çıkan heykeller, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sergilenmek üzere sahil şeridine yerleştirildi.

    FARKLI NOKTALARA KONULACAK
    Heykeller, önümüzdeki aylarda belirlenecek farklı noktalarda kalıcı olarak sergilenecek.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hangi Kredi
    Haberler Güncel Bu da CHP'nin vizyon belgesi! CHP'li Kuşadası Belediyesi heykel sempozyumu yaptı
        SON DAKİKA