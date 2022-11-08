Bu da CHP'nin vizyon belgesi! CHP'li Kuşadası Belediyesi heykel sempozyumu yaptı

Heykel sevdasından vazgeçmeyen CHP'li belediyeler, çalışmalarını hız kesmeden sürdüyor. Geçtiğimiz günlerde eski Başbakan Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit'e benzemeyen heykelle gündem olan Kuşadası Belediyesi, bu alanda bir çalışmaya daha imza attı.