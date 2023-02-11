İGA'nın Hatay Havalimanı'ndaki onarım çalışmalarında sona gelindi: 24 saat içinde hazır!

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, bölgede yaşanan deprem felaketlerinde ağır hasar gören ve kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nın 24 saat içinde hizmete açılması bekleniyor.
ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRDÜ!
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde aldığı ağır hasar sonrası kullanılamaz hale gelen ve tüm uçuşların durdurulduğu Hatay Havalimanı pistindeki tahribatın, bölgeye hızla intikal eden ekiplerin sürdürdükleri aralıksız onarım çalışmaları sonucunda giderilmek üzere olduğu bildirildi.
YAŞAM KORİDORUNA DÖNÜŞECEK
Afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların Hatay ve çevre illerdeki depremzedelere hızla ve etkin şekilde ulaştırılmasında hayati rol üstlenmesi beklenen Hatay Havalimanı'nın, İGA ekiplerinin gerçekleştirdikleri başarılı operasyon sonucunda bölge için adeta bir yaşam koridoruna dönüşmesi umuluyor.
Geçen her dakikanın kritik önem teşkil ettiği bu süreçte, üç günde bitirilecek çalışmalarda sona yaklaşıldı.
35 AYRI NOKTADA YIKIM
Hatay Havalimanı pistinin öncelikli olan 2 kilometrelik bölümündeki çalışmaların yarın itibarıyla tamamlanarak operasyona hazır hale getirilmesi ve pistin uçuşlara açılarak afet bölgelerine çok daha hızlı ve nitelikli bir ulaşım ağı sağlaması hedefleniyor.