İGA'nın Hatay Havalimanı'ndaki onarım çalışmalarında sona gelindi: 24 saat içinde hazır!

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve tüm bölgeyi sarsan depremler sonucunda 3 kilometrelik pistin 35 ayrı noktasında oluşan parçalanmalar ve yarıklar sebebiyle Hatay Havalimanı ulaşıma kapatılmıştı.

ÜÇ GÜNDE TAMAMLANDI

İGA'dan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların Hatay ve çevre illerdeki depremzedelere hızla ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında hayati bir rol üstlenmesi beklenen Hatay Havalimanı'nın, İGA ekiplerinin gerçekleştirdikleri başarılı operasyon sonucunda bölge için adeta bir yaşam koridoruna dönüşmesi umuluyor. Geçen her saniyenin kritik önem teşkil ettiği bu süreçte, üç gün gibi oldukça kısa sayılabilecek bir sürede bitirilecek olan çalışmalarda artık sona yaklaşıldı.

OPERASYONA HAZIR!

Bilindiği üzere tüm bölgeyi sarsan depremler sonucunda üç kilometrelik pistin 35 ayrı noktasında oluşan parçalanmalar ve yarıklar sebebiyle Hatay Havalimanı ulaşıma kapatılmıştı. Bu noktada da Hatay Havalimanı'nın pistinin öncelikli olan iki kilometrelik bölümündeki çalışmaların 12 Şubat Pazar günü itibarıyla tamamlanarak; operasyona hazır hale getirilmesi ve pistin uçuşlara açılarak afet bölgelerine çok daha hızlı ve nitelikli bir ulaşım ağı sağlaması hedefleniyor" bilgileri yer aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ALGI OPERASYONUNA GİRİŞMİŞTİ

Türkiye'nin deprem felaketiyle mücadele ederken Kemal Kılıçdaroğlu siyasi rant devşirmek maksadıyla yine sahneye çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye personelinin depremde zarar görerek kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nın pistini onardıklarını Twitter hesabında yaptığı paylaşımla bildirdi.

Fotoğraflar da paylaşan Yavaş'ın tweet'ini Kemal Kılıçdaroğlu alıntıladı.

"ABB ONARIYOR, GELSİN TUTUKLASINLAR"

Belediyenin onarım yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, bu felaket gününde siyaset yapmaya devam etti.

Daha önceki felaketlerde belediyelerin kendi başlarına yardım toplamalarının yasaklanmasına atıf yapan CHP Lideri, "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar." ifadelerini kullandı.

ONARIMI İGA'NIN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Daha sonra ise İGA (İstanbul Grand Airport) tarafından yapılan bir paylaşımda söz konusu onarımın ABB tarafından değil İGA tarafından yapıldığı ortaya çıktı.