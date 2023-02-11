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    • Haberler
    • 11.02.2023 16:35
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    • 11.02.2023 16:35
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    İGA'nın Hatay Havalimanı'ndaki onarım çalışmalarında sona gelindi: 24 saat içinde hazır!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin büyük yıkıma yol açtığı şehirlerden biri de Hatay oldu. Deprem nedeniyle Hatay Havalimanı pistinde meydana gelen ağır hasar büyük ölçüde tamir edildi. İGA İstanbul Havalimanı ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanması; havalimanının 24 saat içinde hizmete açılması bekleniyor.

    AJANSLAR
    Hatay Havalimanı 24 saat içinde hazır!

    İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, bölgede yaşanan deprem felaketlerinde ağır hasar gören ve kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nın 24 saat içinde hizmete açılması bekleniyor.

    ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRDÜ!
    İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde aldığı ağır hasar sonrası kullanılamaz hale gelen ve tüm uçuşların durdurulduğu Hatay Havalimanı pistindeki tahribatın, bölgeye hızla intikal eden ekiplerin sürdürdükleri aralıksız onarım çalışmaları sonucunda giderilmek üzere olduğu bildirildi.

    YAŞAM KORİDORUNA DÖNÜŞECEK
    Afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların Hatay ve çevre illerdeki depremzedelere hızla ve etkin şekilde ulaştırılmasında hayati rol üstlenmesi beklenen Hatay Havalimanı'nın, İGA ekiplerinin gerçekleştirdikleri başarılı operasyon sonucunda bölge için adeta bir yaşam koridoruna dönüşmesi umuluyor.

    Geçen her dakikanın kritik önem teşkil ettiği bu süreçte, üç günde bitirilecek çalışmalarda sona yaklaşıldı.

    35 AYRI NOKTADA YIKIM
    Hatay Havalimanı pistinin öncelikli olan 2 kilometrelik bölümündeki çalışmaların yarın itibarıyla tamamlanarak operasyona hazır hale getirilmesi ve pistin uçuşlara açılarak afet bölgelerine çok daha hızlı ve nitelikli bir ulaşım ağı sağlaması hedefleniyor.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen ve tüm bölgeyi sarsan depremler sonucunda 3 kilometrelik pistin 35 ayrı noktasında oluşan parçalanmalar ve yarıklar sebebiyle Hatay Havalimanı ulaşıma kapatılmıştı.

        ÜÇ GÜNDE TAMAMLANDI
        İGA'dan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların Hatay ve çevre illerdeki depremzedelere hızla ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında hayati bir rol üstlenmesi beklenen Hatay Havalimanı'nın, İGA ekiplerinin gerçekleştirdikleri başarılı operasyon sonucunda bölge için adeta bir yaşam koridoruna dönüşmesi umuluyor. Geçen her saniyenin kritik önem teşkil ettiği bu süreçte, üç gün gibi oldukça kısa sayılabilecek bir sürede bitirilecek olan çalışmalarda artık sona yaklaşıldı.

        OPERASYONA HAZIR!
        Bilindiği üzere tüm bölgeyi sarsan depremler sonucunda üç kilometrelik pistin 35 ayrı noktasında oluşan parçalanmalar ve yarıklar sebebiyle Hatay Havalimanı ulaşıma kapatılmıştı. Bu noktada da Hatay Havalimanı'nın pistinin öncelikli olan iki kilometrelik bölümündeki çalışmaların 12 Şubat Pazar günü itibarıyla tamamlanarak; operasyona hazır hale getirilmesi ve pistin uçuşlara açılarak afet bölgelerine çok daha hızlı ve nitelikli bir ulaşım ağı sağlaması hedefleniyor" bilgileri yer aldı.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU ALGI OPERASYONUNA GİRİŞMİŞTİ
        Türkiye'nin deprem felaketiyle mücadele ederken Kemal Kılıçdaroğlu siyasi rant devşirmek maksadıyla yine sahneye çıktı.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye personelinin depremde zarar görerek kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nın pistini onardıklarını Twitter hesabında yaptığı paylaşımla bildirdi.

        Fotoğraflar da paylaşan Yavaş'ın tweet'ini Kemal Kılıçdaroğlu alıntıladı.

        "ABB ONARIYOR, GELSİN TUTUKLASINLAR"
        Belediyenin onarım yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, bu felaket gününde siyaset yapmaya devam etti.

        Daha önceki felaketlerde belediyelerin kendi başlarına yardım toplamalarının yasaklanmasına atıf yapan CHP Lideri, "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar." ifadelerini kullandı.

        ONARIMI İGA'NIN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI
        Daha sonra ise İGA (İstanbul Grand Airport) tarafından yapılan bir paylaşımda söz konusu onarımın ABB tarafından değil İGA tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

        BAKAN'DAN SERT TEPKİ
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı'nda ekiplerin ilk andan itibaren çalışmalara başladığını ve onarıma devam ettiğini bildirdi.

        Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Hatay Havalimanı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

        Buradaki çalışmalara ilişkin iddialara yanıt veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

        "Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan 'bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız."

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        Haberler Haberler İGA'nın Hatay Havalimanı'ndaki onarım çalışmalarında sona gelindi: 24 saat içinde hazır!
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