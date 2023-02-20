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    • 20.02.2023 19:16
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    Malatya'da deprem soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi

    Asrın felaketi sonrası yıkılan binalalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Malatya'da gözaltına alınanların sayısı 61'e, tutuklananların sayısı ise 28'e yükseldi.

    Deprem soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi

    Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların sayısı 61'e tutuklananların sayısı 28'e yükseldi.

    Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 66 şüpheliden 61'i gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartıyla, 9'u ise savcılık soruşturmalarının ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki bir kişinin işlemleri ise sürüyor.

    Kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 40 şüpheli gözaltına alınmış, 13 zanlı da tutuklanmıştı.

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