Asrın felaketinde enkazdan 248. saatte kurtarılan Aleyna'nın servise çıkarılması planlanıyor! "Aleyna'nın durumu gayet iyi"

Ünüvar ve AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Aleyna Ölmez'in ve tedavi altında olan diğer depremzedelerin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
"ALEYNA ÖLMEZ'İN DURUMU GAYET İYİ"
Cebeci Hastanesinde 30'un üzerinde afetzede bulunduğunu belirten Ünüvar, "Bu kişilerden 13'ü çocuk yoğun bakım servisinde yatıyor. Aleyna Ölmez'i hocalarımla beraber gördük. Durumu gayet iyi, beslenmesi tamamen normale geçti. Ameliyat geçirdiği için takibi devam ediyor ama morali de genel durumu da çok iyi. İnşallah bugün servise çıkarmayı da planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
"AİLESİYLE DE KONUŞACAĞIZ, TIBBİ TEDAVİSİNİ YAPACAĞIZ"
Aleyna Ölmez'in herkes için bir umut kaynağı olduğunu vurgulayan Ünüvar, kendisinin uyku düzeninin tamamen normale döndüğünü, iletişiminin de güçlü olduğunu belirtti. Taburcu durumunun şu an için belli olmadığını anlatan Ünüvar, "Leğen kemiğine bir fiksatör konulmuştu, onun takibi yapılıyor. Bundan sonra fizik tedavi süreci de olabilir. Ailesiyle de konuşacağız, tıbbi tedavisini yapacağız. Birkaç ay sürebilecek fizik tedaviyi nerede yaptırmak isterler diye aileyle konuşacak ve değerlendirme yapacağız." ifadelerini kullandı.