Asrın felaketinde enkazdan 248. saatte kurtarılan Aleyna'nın servise çıkarılması planlanıyor! "Aleyna'nın durumu gayet iyi"

"ÇOK ŞÜKÜR Kİ KLİNİĞİ BEKLENMEYECEK DÜZEYDE İYİ GİDİYOR"

Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli de Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin birçok parametrenin düzeldiğini söyledi. Kendirli, "Ortopedi doktorlarımız, bugün yatağına oturup, sağa sola dönebileceğini söyledi. Çok şükür ki kliniği beklenmeyecek düzeyde iyi gidiyor, inşallah daha güzel haberleri de en kısa sürede vereceğiz." diye konuştu.

"TEDAVİ ALAN TÜM ÇOCUKLARIMIZI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Diğer yandan, tedavi gören bir başka depremzede çocuğun 13 gündür idrara çıkamadığını söyleyen Ünüvar, "Crush sendromunda böbreklerde ciddi tahribat olabiliyor. Bu çocuğumuza diyaliz yapıyorduk. Çocuğumuz dün akşam itibarıyla idrarını çıkarmaya başladı. İlk defa idrar yapıyor olması bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Tedavi alan tüm çocuklarımızı yakından takip ediyoruz." şeklinde konuştu.