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    • 20.02.2023 13:38
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    Asrın felaketinde enkazdan 248. saatte kurtarılan Aleyna'nın servise çıkarılması planlanıyor! "Aleyna'nın durumu gayet iyi"

    Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kahramanmaraş merkezli asrı çifte depremlerinin ardından adeta mucize gibi 248. saatinde enkazdan kurtarılan ve hastanelerinde tedavi edilen Aleyna Ölmez'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Ünüvar, " Aleyna Ölmez'i hocalarımla beraber gördük. Durumu gayet iyi, beslenmesi tamamen normale geçti. Ameliyat geçirdiği için takibi devam ediyor ama morali de genel durumu da çok iyi. İnşallah bugün servise çıkarmayı da planlıyoruz.” dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Mucize kız Aleyna’dan güzel haberler!

    Ünüvar ve AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Aleyna Ölmez'in ve tedavi altında olan diğer depremzedelerin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "ALEYNA ÖLMEZ'İN DURUMU GAYET İYİ"

    Cebeci Hastanesinde 30'un üzerinde afetzede bulunduğunu belirten Ünüvar, "Bu kişilerden 13'ü çocuk yoğun bakım servisinde yatıyor. Aleyna Ölmez'i hocalarımla beraber gördük. Durumu gayet iyi, beslenmesi tamamen normale geçti. Ameliyat geçirdiği için takibi devam ediyor ama morali de genel durumu da çok iyi. İnşallah bugün servise çıkarmayı da planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    "AİLESİYLE DE KONUŞACAĞIZ, TIBBİ TEDAVİSİNİ YAPACAĞIZ"

    Aleyna Ölmez'in herkes için bir umut kaynağı olduğunu vurgulayan Ünüvar, kendisinin uyku düzeninin tamamen normale döndüğünü, iletişiminin de güçlü olduğunu belirtti. Taburcu durumunun şu an için belli olmadığını anlatan Ünüvar, "Leğen kemiğine bir fiksatör konulmuştu, onun takibi yapılıyor. Bundan sonra fizik tedavi süreci de olabilir. Ailesiyle de konuşacağız, tıbbi tedavisini yapacağız. Birkaç ay sürebilecek fizik tedaviyi nerede yaptırmak isterler diye aileyle konuşacak ve değerlendirme yapacağız." ifadelerini kullandı.

        "ÇOK ŞÜKÜR Kİ KLİNİĞİ BEKLENMEYECEK DÜZEYDE İYİ GİDİYOR"

        Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli de Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin birçok parametrenin düzeldiğini söyledi. Kendirli, "Ortopedi doktorlarımız, bugün yatağına oturup, sağa sola dönebileceğini söyledi. Çok şükür ki kliniği beklenmeyecek düzeyde iyi gidiyor, inşallah daha güzel haberleri de en kısa sürede vereceğiz." diye konuştu.

        "TEDAVİ ALAN TÜM ÇOCUKLARIMIZI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

        Diğer yandan, tedavi gören bir başka depremzede çocuğun 13 gündür idrara çıkamadığını söyleyen Ünüvar, "Crush sendromunda böbreklerde ciddi tahribat olabiliyor. Bu çocuğumuza diyaliz yapıyorduk. Çocuğumuz dün akşam itibarıyla idrarını çıkarmaya başladı. İlk defa idrar yapıyor olması bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Tedavi alan tüm çocuklarımızı yakından takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

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        Haberler Güncel Asrın felaketinde enkazdan 248. saatte kurtarılan Aleyna'nın servise çıkarılması planlanıyor! "Aleyna'nın durumu gayet iyi"
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