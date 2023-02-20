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    • 20.02.2023 13:34
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    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: Deprem bölgesinden gelen 476 öğrenci ders başı yaptı

    Son dakika haberleri... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesinden gelen 476 öğrencinin bugün ders başı yaptığını duyurdu. Yerlikaya, "2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi hayırlı olsun. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" dedi.

    Vali açıkladı! Depremzede 476 öğrenci ders başı yaptı

    Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah İstanbul'umuzdaki 3 milyonu aşkın öğrencimizle birlikte, deprem bölgelerinden gelen ve yurtlarımızda misafir ettiğimiz 476 yavrumuz ders başı yaptı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi hayırlı olsun. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" dedi.

    Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen depremzedeler iki ayrı KYK yurduna yerleştirilmişti. Aileleriyle yurtlara yerleşen 476 öğrencinin, okul ihtiyaçları karşılandı, servisleri ayarlandı ve eğitim görecekleri okullar belirlendi. Öğrenciler bu sabah okula başladı.

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    Erdoğan ve Bahçeli deprem bölgesine gidiyor
    Haberler Güncel İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: Deprem bölgesinden gelen 476 öğrenci ders başı yaptı
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