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    • Haberler
    • 20.02.2023 13:46
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    • 20.02.2023 13:46
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    Malatya'da bir sitenin depremde yıkılmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili sarsan çifte depremin ardından, yüzlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan müteahhitler yakalanarak hesap soruluyor. Malatya'da depremde yıkılan Hayat Sitesi'ne ilişkin soruşturma kapsamında da 3 şüpheli yakalandı.

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    Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde "Hayat Sitesi'nin enkazında gerekli incelemeler yapılmadan enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığı, delillerin karartıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı" belirtildi.

    YETERİ KADAR KAROT ÖRNEĞİ ALINDI
    Açıklamada, soruşturmaların titizlikle ve tüm yönleriyle devam ettiği anlatıldı.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
    Adı geçen binanın yapımında ya da yıkılmasında sorumluluğu bulunan kişilerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Yıkılan bina enkazından Cumhuriyet savcısı nezaretinde bilirkişi heyetince 12 Şubat tarihinde inceleme için yeteri kadar karot örneği alınmıştır.

    ÖRNEK ALINMADAN ENKAZ KALDIRILMIYOR
    Soruşturmalar kapsamında il genelinde yıkılan binalarla ilgili bilirkişi nezdinde örnek alımı yapılmadan enkazların kaldırılmaması talimatlandırılarak bu işlemlere izin verilmemektedir. Bilirkişi inceleme sonuçları beklenen soruşturmada, şüpheliler S.S, F.S ve S.S. gözaltına alınmıştır.

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