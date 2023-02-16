Dünya mucize kız Aleyna Ölmez'i konuşuyor! 248 saat sonra sağ kurtarıldı! İngilizler inanamadı: Felakete rağmen...
Dünya Kahramanmaraş'ta yaşanan mucizeyi konuşuyor. Depremin 11'inci gününde enkazdan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez sağ olarak kurtarıldı. 248'inci saatte sağ olarak çıkarılan Aleyna'nın kurtuluşu dünyada da gündem oldu. Bir diğer yandan Türkiye'ye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan İngiliz ekip, Türklerin yardımseverliği karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o detaylar...
11 gün boyunca enkaz altında kurtarılmayı bekleyen Aleyna Ölmez depremin 11. gününde Atabey Apartmanı'ndan sağ kurtarıldı. 248. saatin mucizesi dünya basınında yer aldı.
Kahramanmaraş merkez Kayabaşı Mahallesi'nde depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, mahsur kaldığı binanın enkazından kurtarıldı. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaştı. Enkazından kurtarılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Aleyna Ölmez'in yakını Bünyamin Hacıbebekoğlu, "Allah razı olsun milletimizden, devletimiz var olsun. Kimseye ayrım yapmadan herkesten Allah razı olsun. Kızımız artık aramızda." ifadelerini kullandı.