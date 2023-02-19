Son dakika: Asrın deprem felaketinde can kaybı 41.020'ye yükseldi

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu.



Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yüzyılın deprem felaketinde acı bilançoyu duyurdu.



Buna göre; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde depremden kaynaklı 41 bin 20 vatandaş yaşamını yitirdi.