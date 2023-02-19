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    Son dakika: Asrın deprem felaketinde can kaybı 41.020'ye yükseldi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) asrın deprem felaketinde acı bilançoyu duyurdu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41 bin 20 vatandaş yaşamını yitirdi.

    takvim.com.tr
    Depremde can kaybı 41.020’ye yükseldi.

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu.

    Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yüzyılın deprem felaketinde acı bilançoyu duyurdu.

    Buna göre; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde depremden kaynaklı 41 bin 20 vatandaş yaşamını yitirdi.



    927 BİN BİNA İNCELENDİ
    Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde 927 bin binanın incelemesini tamamladıklarını, 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi.

    Kurum, deprem bölgesinde yeni konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyeceğini, yöresel kültürel ihtiyaçlara göre, ovalardan dağlara doğru sağlam zeminlerde yapılacağını söyledi.




    CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SEFERBERLİĞİ
    Bakan Kurum,"11 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini yapacağız, vatandaşlarımıza güvenli yuvalarının anahtarlarını vereceğiz" şeklinde konuştu.



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