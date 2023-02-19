Son dakika: Asrın deprem felaketinde can kaybı 41.020'ye yükseldi

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu.
Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yüzyılın deprem felaketinde acı bilançoyu duyurdu.
Buna göre; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde depremden kaynaklı 41 bin 20 vatandaş yaşamını yitirdi.
927 BİN BİNA İNCELENDİ
Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde 927 bin binanın incelemesini tamamladıklarını, 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi.
Kurum, deprem bölgesinde yeni konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyeceğini, yöresel kültürel ihtiyaçlara göre, ovalardan dağlara doğru sağlam zeminlerde yapılacağını söyledi.