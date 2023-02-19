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    • 19.02.2023 17:59
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    Bulgaristan, Malta, Arnavutluk liderleri ve Bakir İzetbegoviç'ten Başkan Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

    Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sarıyor... Bu süreçte dünya önemli bir dayanışma örneği sergilerken liderler de peşi sıra Başkan Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun ve taziye dileklerini sundu. Son olarak Bulgaristan, Malta, Arnavutluk liderleri ve Eski Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Üyesi Bakir İzetbegoviç, Başkan Erdoğan'ı aradı.

    takvim.com.tr
    Liderlerden Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun telefonu

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu, 40 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.

    Felaket sonrası dünya önemli bir dayanışma örneği sergiledi. Pek çok ülke yardım için uçak kaldırdı, arama kurtarma ekipleri gönderdi.

    Liderler de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak taziye ve geçmiş olsun dileklerini sundu.



    Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;

    Bulgaristan, Malta, Arnavutluk liderleri ve Eski Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Üyesi Bakir İzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

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    Haberler Güncel Bulgaristan, Malta, Arnavutluk liderleri ve Bakir İzetbegoviç'ten Başkan Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu
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