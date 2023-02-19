Bulgaristan, Malta, Arnavutluk liderleri ve Bakir İzetbegoviç'ten Başkan Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu, 40 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.



Felaket sonrası dünya önemli bir dayanışma örneği sergiledi. Pek çok ülke yardım için uçak kaldırdı, arama kurtarma ekipleri gönderdi.



Liderler de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak taziye ve geçmiş olsun dileklerini sundu.







Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;



Bulgaristan, Malta, Arnavutluk liderleri ve Eski Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Üyesi Bakir İzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.