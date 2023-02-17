Danıştay saldırganı Alparslan Arslan hücresinde ölü bulundu! İntiharda çöp poşeti detayı

2006 yılında Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği, üç kişinin ise yaralandığı Danıştay Saldırısının faili avukat Alparslan Arslan'ın cezaevinde ölü bulunduğu ortaya çıktı. Maltepe Cezaevi'nde koğuşunda intihar ettiği ifade edilen Arslan'ın çöp poşetlerini ilmek yaparak kendisini astığı belirtildi. Arslan'ın tek kişilik koğuşta kaldığı ve kendisini kapıya astığı öğrenildi.

KANLI SALDIRIYA GİDEN SÜREÇ

Avukatlık yapan Alparslan Arslan,17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay İkinci Dairesi'ne silahlı saldırı düzenlemişti. Arslan'ın saldırısında dört Danıştay üyesi yaralanmış ve hakim Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmişti. Saldırıdan sonra Sanık Arslan'ın ifadesi ile yapılan araştırmalarda, Danıştay'daki kanlı saldırıya giden sürecin, Danıştay 2. Dairesinin 8 Şubat 2006'da verdiği başörtüsü kararıyla başladığı ortaya çıkmıştı.