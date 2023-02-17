Asrın felaketinde stadyuma kurulan dev 'çadır kentlerde' yaralar sarılıyor!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın çifte depremlerinde Türkiye adeta sarsıldı. 10 ili etkilyen depremler büyük yıkıma neden oldu. Büyük yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş'ta da 12 Şubat Stadyumu içine kurulan çadır kentte de hızla sarılmaya ediyor.
YÜZLERCE AİLENİN KONAKLADIĞI STADYUM İÇERİSİNDE ÇOCUKLAR İSE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYOR
Yüzlerce ailenin konakladığı stadyum içerisinde çocuklar ise oyun oynamaya devam ediyor. Çocukların bir kısmı kendileri için hazırlanan Çocuk Etkinlik Alanı'nda vakit geçirirken, kimi de arkadaşlarıyla beraber futbol oynayıp, pamuk şeker sırasına giriyor.
STADYUMA KURULAN ÇADIR KENT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Depremzedelerin çadırdaki yaşamı hem gece hem de gündüz havadan dronile görüntülendi. Öte yandan çadır kent sakinleri de yaşadıkları o korku dolu anları anlattı.
"BEN İLK BAŞTA ÇARPILDIK ZANNETTİM"