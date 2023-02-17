Asrın felaketinde stadyuma kurulan dev 'çadır kentlerde' yaralar sarılıyor!

12 yaşındaki çocuklardan Mehmet Can Kaman da "Ben depremde çok korkmam çünkü bunları araştırıyorum. Sadece büyük depremlerden korkarım, çatır çutur bağırış sesleri geliyor. Çadırda vakit iyi geçiyor. Bir buçuk haftadır buradayız. Buradan ayrılınca birbirimizi bırakmayacağız ama nasıl görüşeceğimizi bilmiyorum. Ya oyunlarda görüşürüz ya da telefonla" ifadelerini kullandı.

"BURADA HEM YEMEK, HEM KIYAFETLER HER ŞEY VAR"