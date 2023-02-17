Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.02.2023 11:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.02.2023 11:11
    ABONE OL

    Asrın felaketinde stadyuma kurulan dev 'çadır kentlerde' yaralar sarılıyor!

    Kahramanmaraş merkezli asrın çifte depremleri, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş’ta 12 Şubat Stadyumu içine kurulan dev çadır kentte depremzedelerin yaraları hızla sarılmaya devam ediyor. Çocukları için çadır kentte yaşayan Yasemin Fışır, “ Öyle bir korku, öyle bir sallanma yok. Ben ilk başta çarpıldık zannettim.” dedi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Stadyuma kurulan dev çadır kentlerde yaralar sarılıyor!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın çifte depremlerinde Türkiye adeta sarsıldı. 10 ili etkilyen depremler büyük yıkıma neden oldu. Büyük yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş'ta da 12 Şubat Stadyumu içine kurulan çadır kentte de hızla sarılmaya ediyor.

    YÜZLERCE AİLENİN KONAKLADIĞI STADYUM İÇERİSİNDE ÇOCUKLAR İSE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYOR

    Yüzlerce ailenin konakladığı stadyum içerisinde çocuklar ise oyun oynamaya devam ediyor. Çocukların bir kısmı kendileri için hazırlanan Çocuk Etkinlik Alanı'nda vakit geçirirken, kimi de arkadaşlarıyla beraber futbol oynayıp, pamuk şeker sırasına giriyor.

    STADYUMA KURULAN ÇADIR KENT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Depremzedelerin çadırdaki yaşamı hem gece hem de gündüz havadan dronile görüntülendi. Öte yandan çadır kent sakinleri de yaşadıkları o korku dolu anları anlattı.

    "BEN İLK BAŞTA ÇARPILDIK ZANNETTİM"

        Kahramanmaraş'ta esnaf olan 38 yaşındaki Yasemin Fışır, "Biz hep televizyonlardan izlerdik. Üzülürdük, ağlardık haberlerde gördüğümüzde. Başa geleceğini hiç bilemezdik ki, ilk geceyi anlatamam. Öyle bir korku, öyle bir sallanma yok. Ben ilk başta çarpıldık zannettim. Yalın ayaksın, üstün başın, yağmur yağıyor sicim gibi. Çok zordu. Kızım hala şu ana kadar düzgün Yemek yemiyor, psikolojisi bozulmuş durumda. Aileden, akrabadan çok kayıplarımız var. Buna şükrediyoruz, canımızın sağ olmasına şükrediyoruz. Çok yardımlar geliyor. Artık ölü ya da diri, çıksınlar yerleri belli olsun, ona bile seviniyor insan. O bekleyiş çok zor. Tırnaklarınla kazmak istiyorsun ama güç yetmiyor. Boynu bükük izledik, çıkmalarını izledik çünkü elden bir şey gelmiyordu" dedi.

        "ÇALIŞARAK KAZANACAĞIZ, TEKRAR AYAĞA KALKACAĞIZ"

        Fışır konuşmasının devamında, "Nasıl bir yol alacağız bilmiyorum. Çok gidenler oldu şehri bırakıp. Arkada bırakıp gidemedim. Terk etmek en kolayıydı. Burada kalmak daha zor. İnşallah hep birlikte iyi olacağız. Niyetimiz dükkan açmaktı rabbim nasip etmedi. Bunlar oldu. Çalışarak kazanacağız, tekrar ayağa kalkacağız. Yeter ki bedenimiz sağ olsun" diye konuştu.

        "DUVARLARIMIZIN PATLADIĞINI GÖRDÜK"

        Çadır kentte yaşayan 10 yaşındaki Eymen Erşan, "Duvarlarımızın patladığını gördük, korktum tabi. Yer sallanıyordu. Burada arkadaşım Mehmet'le bazen top oynuyoruz. Bazen piknik yapıyoruz. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Benim hayatım öyle geçiyor. Mehmet'le burada tanıştık. Geldikten iki gün sonra tanıştık. Şimdi kardeş gibi oynamaya başladık. İyi anlaşıyoruz" şeklinde konuştu.

        "ÇADIRDA VAKİT İYİ GEÇİYOR"

            12 yaşındaki çocuklardan Mehmet Can Kaman da "Ben depremde çok korkmam çünkü bunları araştırıyorum. Sadece büyük depremlerden korkarım, çatır çutur bağırış sesleri geliyor. Çadırda vakit iyi geçiyor. Bir buçuk haftadır buradayız. Buradan ayrılınca birbirimizi bırakmayacağız ama nasıl görüşeceğimizi bilmiyorum. Ya oyunlarda görüşürüz ya da telefonla" ifadelerini kullandı.

            "BURADA HEM YEMEK, HEM KIYAFETLER HER ŞEY VAR"

            21 yaşındaki Nuran Ahmet ise, "Depremde çok korktuk. Ev çatlamış, yıkılmış. Hiçbir şey kalmadı. Burada hem yemek hem içmek her şeyi vermişler. Kıyafetler her şey var. Enkazdan kimse çıkmamış. Biz ilk sallanmada çıktık. Sonra diğer komşular yetişemediler. O yüzden öldüler" ifadelerini kullandı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Ertuğrul Gazi tek başına karşıladı!
            Haberler Güncel Asrın felaketinde stadyuma kurulan dev 'çadır kentlerde' yaralar sarılıyor!
                SON DAKİKA