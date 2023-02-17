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    • 17.02.2023 13:07
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    Alparslan Aslan kimdir, kaç yaşındaydı,nereli? Son hali şoke etti! Danıştay Saldırganı Alparslan Arslan intihar mı etti?

    Danıştay saldırısının faili avukat Alparslan Arslan, Maltepe Cezaevi'ndeki koğuşunda ölü bulundu. Arslan'ın çöp poşetiyle kendisini asarak intihar ettiği belirtildi. Arslan'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemeler sonrası belirlenecek. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Alparslan Arslan kimdir sorusu yer alıyr. Peki, Alparslan Arslan kimdir? Alparslan Aslan İntihar mı etti? İşte detaylar..

    takvim.com.tr
    Alparslan Aslan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

    Danıştay saldırısının faili avukat Alparslan Arslan, Maltepe Cezaevi'ndeki koğuşunda ölü bulundu. Peki Alparslan Aslan kimdir? İşte detaylar..

    ALPARSLAN ASLAN SUÇU NE?

    Alparslan Arslan 17 Mayıs 2006 yılında, avukat kimliğini göstererek üst araması yapılmadan girdiği Danıştay binasında toplantı halinde olan 5 kişilik, 2'nci daire heyetine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda hakim Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetti, 4 üye ise yaralandı.

    PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

    Kaçmak isterken yakalanan Arslan, saldırıyı tek başına yaptığı iddia etti. Yargılama Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Yargılama sırasında saldırının Ergenekon örgütü tarafından azmettirildiği ileri sürüldü. Saldırı dosyasının Ergenekon davasıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesi istendi. Mahkemenin aksi yöndeki kararı, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından Aralık 2008'de bozularak, Ergenekon davası ile birleştirilmesine karar verildi. Bu nedenle Danıştay ve Ergenekon davaları birleştirildi. Arslan, 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 25 Kasım 2020'de ise Arslan'a verilen cezayı onadı. Arslan cezası onandıktan sonra Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Alparslan Arslan, bu süreçte psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de sevk edildi. Arslan burada bir süre tedavi edildikten sonra yeniden cezaevine konuldu.

    YEMEK YEMEMİŞ, KOĞUŞU YAKMIŞTI

    Alparslan Arslan, saldırı sonrası cezaevindeki ilk döneminde uzun süre yemek yemediği için hastaneye kaldırılmıştı. Arslan, Sincan F Tipi Cezaevi'nde kaldığı dönemde de koğuşunu ateşe vermiş, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. Saldırgan hareketlerde bulunması nedeniyle sürekli olarak doktor kontrolünde tutulmuştu. Arslan yargılama aşamasında da akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş ancak, aksi yönde karar verilmişti.

        ALPARSLAN ASLAN İNTİHAR MI ETTİ?

        Arslan'ın koğuşunda çöp poşetiyle kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi. Ön otopsisi yapılan Arslan'ın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından açıklanması bekleniyor. Arslan'ın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan anne ve babası teslim aldı. Ailenin oldukça gergin olduğu gözlenirken, cenazenin nerede defnedileceği ile ilgili ise bilgi verilmedi.

        ALPARSLAN ARSLAN KİMDİR?

        Danıştay Saldırısını düzenledikten sonra üzerinde Vakit gazetesi kupürleri ile beraber bulunan Ulusal Haber kimlik kartı
        Alparslan Arslan 1977 Kiğı, Bingöl doğumludur. Maltepe, İstanbul), 2006 yılında Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği, üç kişinin ise yaralandığı Danıştay Saldırısı'nın faili avukat.

        17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay İkinci Dairesi'ne düzenlediği silahlı saldırı sonrası dört Danıştay üyesi yaralanmış ve hakim Mustafa Yücel Özbilgin ölmüştür. Saldırının Ergenekon tarafından azmettirildiği iddiaları üzerine daha sonra Danıştay ve Ergenekon davaları birleştirilmiş ve Arslan, İstanbul'daki davada tekrar yargılanmaya başlanmıştır. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 90 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


        Türkiye Barolar Birliği dosyasında kayıtlı bilgilere göre Alparslan Arslan, 1977 yılında Bingöl'ün Kiğı ilçesinde Kürt kökenli bir ailede doğdu. 1982 yılında başladığı ilk, orta ve lise eğitimini 1993 yılında tamamlayan Arslan, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. 1998 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra stajını tamamlayan Arslan, 2001 yılında İstanbul Barosu'nda kayıtlı avukat olarak meslek hayatına başladı. Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu'ndaki dosyalarında üniversite öğrenimi öncesindeki bilgilerine yer verilmeyen Arslan'ın, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki kayıtlarında da Elazığ Kovancılar Lisesi'nden mezun olduğu bilgisi verilmiştir.16 Şubat 2023 tarihinde Maltepe Cezaevi'ndeki koğuşunda ölü bulundu.
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