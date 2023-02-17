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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından destek ziyaretine gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti...

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından destek ziyaretine gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 saat 20 dakika süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Stoltenberg, Erdoğan ile görüşmesinden önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada, "Dayanışma mesajları vermek için burada bulunuyorum. NATO adına en içten başsağlığı mesajlarını iletmek istiyorum. Türkiye'deki ilk acil durum faaliyetlerini gerçekleştiren kişileri de alkışlamak istiyorum" dedi.

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