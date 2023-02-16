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    • Güncel
    • 17.02.2023 05:31
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    • 17.02.2023 05:31
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    16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan TEKNOFEST İZMİR ertelendi

    TEKNOFEST İZMİR ertelendi. TEKNOFEST'ten yapılan açıklamada, "Ülkece yaşadığımız deprem felaketinin beraberinde getirdiği ortak acılarımız dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

    TEKNOFEST İZMİR ertelendi

    16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan TEKNOFEST İZMİR ertelendi.



    TEKNOFEST'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız TEKNOFEST İZMİR, ülkece yaşadığımız deprem felaketinin beraberinde getirdiği ortak acılarımız dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Milletimize tekrardan başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel 16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan TEKNOFEST İZMİR ertelendi
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