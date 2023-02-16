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    • 17.02.2023 01:40
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    Norveç askeri nakliye uçağı 22 yaralı depremzedeyi Adana'dan İstanbul'a getirdi

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası Türkiye yaralarını sarıyor. Depremlerde yaralanan 22 kişi ile beraberindeki 13 refakatçi, Norveç askeri nakliye uçağı ile Adana'dan İstanbul'a getirildi.

    takvim.com.tr
    AA
    22 yaralı depremzede İstanbul’a getirildi

    Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yaralanan 22 kişi ile beraberindeki 13 refakatçi, Norveç Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak olarak kullanılan askeri nakliye uçağıyla Adana'dan İstanbul'a getirildi.

    Adana'dan hareket eden, 22 yaralı ve 13 refakatçiyi taşıyan C-130J Hercules nakliye uçağı Atatürk Havalimanı'na indi.

    Sağlık görevlileri tarafından uçaktan alınarak sedyelerle ambulanslara taşınan yaralılar, İstanbul'daki hastanelere sevk edilirken bir yaralı ise Kocaeli'ye götürüldü.

    NATO'dan yapılan açıklamada, depremin ardından Norveç'in gönderdiği C-130J Hercules nakliye uçağının, ilk tıbbi tahliye uçuşunu 13 Şubat'ta yaptığı belirtilmişti.

    Uçaktaki görevli tıbbi personelin bu tür tahliye operasyonlarında tecrübeli olduğu, son aylarda Ukrayna'daki savaştan etkilenen çok sayıda kişinin bu uçakla Avrupa ülkelerindeki hastanelere taşındığı kaydedilmişti.

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