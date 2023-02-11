11 akrabasını depremde kaybeden AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman gözyaşlarına boğuldu

Kahramanmaraş'lı meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremde en fazla hasar alan illerimizden bir tanesi de Hatay oldu.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "asrın felaketi" olarak nitelenendepremlerde 11 akrabasını kaybetti.
GÖZYAŞLARIMIZIN PINARLARI KURUDU
Hatay'da ailesinden 11 kişiyi kaybeden AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, yaşadıklarını A Haber'e anlattı:
Ne kadar duygularımı kontrol etmek istesem de taze acılar. Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu. Bin yılda olan bir felaket bizim zamanımıza denk geldi.
Duygularımı anlatamam çok zor yaşanan depreme mi üzülelim medeniyetlerin şehri olan Hatay'ımızın atom bombası düşmüşçesine yıkılmasına mı üzülelim. Kimsesiler mezarlığına mı üzülelim yoksa abime ablama yakınlarıma mı üzüleyim. Allah milletimize devletimize bir daha yaşatmasın.
ALLAH HERKESE SABIR VERSİN
Allah verdi Allah aldı biz Allah'a inanıyoruz. Her canlı ölümü tadacaktın fakat burada mesele insan iman etse de bunu bilse de ölümün bir son olmadığını cennette buluşacağımızı bilse de tabi duygular çok taze Allah herkese sabır versin ateş düştüğü yeri yakıyor.