11 akrabasını depremde kaybeden AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman gözyaşlarına boğuldu

Kahramanmaraş'lı meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremde en fazla hasar alan illerimizden bir tanesi de Hatay oldu.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "asrın felaketi" olarak nitelenendepremlerde 11 akrabasını kaybetti.

GÖZYAŞLARIMIZIN PINARLARI KURUDU

Hatay'da ailesinden 11 kişiyi kaybeden AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, yaşadıklarını A Haber'e anlattı:

Ne kadar duygularımı kontrol etmek istesem de taze acılar. Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu. Bin yılda olan bir felaket bizim zamanımıza denk geldi.