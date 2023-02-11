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    • Haberler
    • 11.02.2023 16:56
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    • 11.02.2023 17:16
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    11 akrabasını depremde kaybeden AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman gözyaşlarına boğuldu

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem arkada birçok yürek yakan hikaye bıraktı. Abisi ve ablası dahil 11 akrabasını kaybeden AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman da büyük bir acı yaşadı. A Haber milkrofonlarına yaşadıklarını anlatan Yayman, "Ne kadar duygularımı kontrol etmek istesem de taze acılar. Yaşanan depreme mi üzülelim medeniyetlerin şehri olan Hatay’ımızın atom bombası düşmüşçesine yıkılmasına mı üzülelim. Kimsesiler mezarlığına mı üzülelim yoksa abime ablama yakınlarıma mı üzüleyim" ifadelerini kullandı. Cümlelerini güçlükle kuran Yayman, röportaj sırasında gözyaşlarına boğuldu.

    takvim.com.tr
    11 akrabasını kaybeden Yayman gözyaşlarını tutamadı

    Kahramanmaraş'lı meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremde en fazla hasar alan illerimizden bir tanesi de Hatay oldu.

    AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "asrın felaketi" olarak nitelenendepremlerde 11 akrabasını kaybetti.

    GÖZYAŞLARIMIZIN PINARLARI KURUDU
    Hatay'da ailesinden 11 kişiyi kaybeden AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, yaşadıklarını A Haber'e anlattı:
    Ne kadar duygularımı kontrol etmek istesem de taze acılar. Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu. Bin yılda olan bir felaket bizim zamanımıza denk geldi.

    Duygularımı anlatamam çok zor yaşanan depreme mi üzülelim medeniyetlerin şehri olan Hatay'ımızın atom bombası düşmüşçesine yıkılmasına mı üzülelim. Kimsesiler mezarlığına mı üzülelim yoksa abime ablama yakınlarıma mı üzüleyim. Allah milletimize devletimize bir daha yaşatmasın.

    ALLAH HERKESE SABIR VERSİN
    Allah verdi Allah aldı biz Allah'a inanıyoruz. Her canlı ölümü tadacaktın fakat burada mesele insan iman etse de bunu bilse de ölümün bir son olmadığını cennette buluşacağımızı bilse de tabi duygular çok taze Allah herkese sabır versin ateş düştüğü yeri yakıyor.

        Burası 2 abimin yaşadığı evdi. Bir abim ve eşi sağ kurtuldu diğer abim ve eşi vefat etti. Abimim kızı vefat etti 2 torunu vardı biri vefat etti. Burada çok büyük bir acı var.

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