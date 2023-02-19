UYGULAMALI DERSLER NASIL OLACAK?

Uygulamalı eğitim, öğrencilerin kayıtlı olduğu üniversitelerde yüz yüze devam edecek. Barınma sıkıntısı olan ya da virüsten dolayı okula gitmekte endişe duyan, şehir dışına memlekete dönen öğrenciler için ise kayıt dondurma imkanı sunulacak. Yüz yüze eğitime başlayan bölümlerde online dersler ya da sınavlar gerçekleşmeyecek.