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    • 19.02.2023 08:00
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    2023 UYGULAMALI PROGRAMLAR | Üniversite uygulamalı dersler nelerdir? Uygulamalı bölümler hangileri?

    YÖK Başkanı "Eğitimlerine 'Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği' uyarınca devam eden programlardaki öğrenciler yüz yüze eğitim alacak." açıklaması yaptı.

    takvim.com.tr
    Uygulamalı bölümler hangileri?

    YÖK Başkanı "Eğitimlerine 'Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği' uyarınca devam eden programlardaki öğrenciler yüz yüze eğitim alacak." açıklaması yaptı.

    UYGULAMALI BÖLÜMLER HANGİLERİ?

    Uygulamalı eğitimde, yalnızca sözlü bir anlatım söz konusu değildir. Öğrencilerin materyaller üzerinde uygulama yaparak dersi öğrenmeleri gerekir. Bu yüzden de okullarda "uygulamalı" olarak derse katılmaları gerekmektedir. Deney odası etkinliği, laboratuvar çalışmaları, klinik çalışmalar, model üzerinde anlatım gibi materyallerle uygulamalı olarak anlatılan derslerdir. Uygulamalı dersler, bölümler ise Tıp, Diş Hekimliği, mimarlık, güzel sanatlar, mühendislik gibi bölümlerdir.

    UYGULAMALI BÖLÜMLER HANGİLERİ?

    Uygulamalı eğitimde, yalnızca sözlü bir anlatım söz konusu değildir. Öğrencilerin materyaller üzerinde uygulama yaparak dersi öğrenmeleri gerekir. Bu yüzden de okullarda "uygulamalı" olarak derse katılmaları gerekmektedir. Deney odası etkinliği, laboratuvar çalışmaları, klinik çalışmalar, model üzerinde anlatım gibi materyallerle uygulamalı olarak anlatılan derslerdir. Uygulamalı dersler, bölümler ise şu şekilde;

    Tıp,

    Diş Hekimliği,

    Mimarlık,

    Güzel sanatlar,

    Mühendislik gibi bölümlerdir.

        UYGULAMALI DERSLER NASIL OLACAK?

        Uygulamalı eğitim, öğrencilerin kayıtlı olduğu üniversitelerde yüz yüze devam edecek. Barınma sıkıntısı olan ya da virüsten dolayı okula gitmekte endişe duyan, şehir dışına memlekete dönen öğrenciler için ise kayıt dondurma imkanı sunulacak. Yüz yüze eğitime başlayan bölümlerde online dersler ya da sınavlar gerçekleşmeyecek.

        Uygulamalı derslerin sınavlarının nasıl olacağı ise dönem sonunda kararlaştırılacak. Birden çok sayıda öğrencinin aynı sınıfta tehlike oluşturmaması için sınıflar gruplara bölünecek ve dersler gruplar halinde gerçekleşecek.
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        Haberler Güncel 2023 UYGULAMALI PROGRAMLAR | Üniversite uygulamalı dersler nelerdir? Uygulamalı bölümler hangileri?
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