Kahramanmaraş depreminin ilk 240 saatinde neler yaşandı? İşte depremin kronolojisi
Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 7,7 ve 7,6'lık depremlerle sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler 10 ili adeta yerle bir ederken, on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Deprem sonrası dünyanın dört bir yanı Türkiye için tek yürek olurken, birçok ülkeden de yardım ekipleri geldi. İşte Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremin ardından geçen 240 saatte yaşananlar...
17.02.2023 12:25 - Son Güncelleme: 17.02.2023 12:29
6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sallandı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.