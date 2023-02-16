Deprem bölgesinde son durum! Dakika dakika yaşananlar... Kaç kişi hayatını kaybetti?

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 38 bin 44 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



Bu bağlamda takvim.com.tr 17 Şubat'ta yaşanan gelişmeleri dakika dakika sizler için derledi:



00.07 AFAD asrın felaketinde can kaybı 38 bin 44'e yükseldiğini duyurdu.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından toplam 4 bin 734 artçı meydana geldiği belirtilerek, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 264 bin 389 personel ile 12 bin 600 araç ve iş makinesinin görev yaptığı kaydedildi.

Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 38 bin 44 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulduğu bilgisine de yer verildi. Açıklamada Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 121 helikopter ve 78 uçağın görev yaptığı ve bugüne toplam 7 bin 940 sorti gerçekleştirildiği ifade edildi.





ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

00.25 Hatay'da depremin 260. saatinde 14 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 14 yaşındaki çocuk, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürdürüldü.

Ekinci Mahallesi'ndeki Buket Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekipleri bir çocuğa ulaştı.

Yabancı uyruklu 14 yaşındaki Osman Halebiye, ekiplerin çalışmasıyla depremin 260. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



"BİR KİŞİ DAHA OLABİLİR"

Depremden günler sonra enkazdan çıkarılan Osman'ın, arama kurtarma ekiplerine enkazda bir kişinin daha olabileceğini söylediği belirtildi. Bu bilgi üzerine ekipler enkazda arama çalışmalarını sürdürüyor.