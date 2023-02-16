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    • 17.02.2023 06:20
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    • 17.02.2023 06:20
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    Deprem bölgesinde son durum! Dakika dakika yaşananlar... Kaç kişi hayatını kaybetti?

    Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremle tarihinin en büyük felaketini yaşadı. "Asrın felaketi" olarak tanımlanan deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Devlet tüm imkanlarını seferber ederken ekiplerin enkaz alanlarında canhıraş mücadelesi sürüyor. Depremin acı bilançosu ise yürek yaktı. Son belirlemelere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 44'e yükseldi. İşte depremin 12. gününde dakika dakika yaşananlar...

    Deprem bölgesinde son durum!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı.

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    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 38 bin 44 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Bu bağlamda takvim.com.tr 17 Şubat'ta yaşanan gelişmeleri dakika dakika sizler için derledi:

    00.07 AFAD asrın felaketinde can kaybı 38 bin 44'e yükseldiğini duyurdu.

    AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından toplam 4 bin 734 artçı meydana geldiği belirtilerek, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 264 bin 389 personel ile 12 bin 600 araç ve iş makinesinin görev yaptığı kaydedildi.

    Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 38 bin 44 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulduğu bilgisine de yer verildi. Açıklamada Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 121 helikopter ve 78 uçağın görev yaptığı ve bugüne toplam 7 bin 940 sorti gerçekleştirildiği ifade edildi.

    ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
    00.25 Hatay'da depremin 260. saatinde 14 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı.
    Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 14 yaşındaki çocuk, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürdürüldü.

    Ekinci Mahallesi'ndeki Buket Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekipleri bir çocuğa ulaştı.

    Yabancı uyruklu 14 yaşındaki Osman Halebiye, ekiplerin çalışmasıyla depremin 260. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    "BİR KİŞİ DAHA OLABİLİR"
    Depremden günler sonra enkazdan çıkarılan Osman'ın, arama kurtarma ekiplerine enkazda bir kişinin daha olabileceğini söylediği belirtildi. Bu bilgi üzerine ekipler enkazda arama çalışmalarını sürdürüyor.



    01.39 Mustafa ve Mehmet 261 saat sonra sağ çıkarıldı
    Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın meydana geldiği Hatay'ın Antakya ilçesindeki Akademi Hastanesi enkazında, depremden 261 saat sonra iki mucize yaşandı.


    26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 33 yaşındaki Mustafa Avcı, depremden 261 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.Asrın felaketinin yıkıma yol açtığı illerden Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Akademi Hastanesi'nin enkazında sürdürülen çalışmalarda ekipler 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda depremden 261 saat sonra iki mucize birden yaşandı. Hastane enkazında hayatta olduğu belirlenen 2 iki kişi için sürdürülen çalışmaların ardından arama- kurtarma ekipleri, Mustafa Avcı ve Mehmet Ali Şakiroğlu'na ulaştı. Zamana karşı mücadele eden ekipler, Şakiroğlu ve Avcı'yı afetten 261 saat sonra enkazdan art arda sağ çıkardı. Yaralı ve oldukça bitkin olan depremzedeler, arama- kurtarma ekiplerinin oluşturduğu koridordan ambulansın bulunduğu bölüme götürülürken, çevredekiler ise alkışlarla bu mutluluğa ortak oldu.



    TELEFONLA AKRABASIYLA GÖRÜŞTÜRDÜĞÜ GÖNÜLLÜNÜN ELİNİ ÖPTÜ
    Enkazdan çıkarılan depremzedelerden Avcı, arama- kurtarma ekibinin telefonla aradığı yakınıyla konuştu.

    Depremin 11'inci gününün son saatlerinde enkazdan çıkarılan depremzedelerden Avcı, kendisini yakınları ile görüştüren arama- kurtarma gönüllüsünün elini öperken, telefondaki yakınına "Nazlı enkazdan çıktı mı?" diye sordu. 'Herkesin iyi olduğu' yönünde alınan cevap üzerine sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kurtarılan Avcı ve Şakiroğlu, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.



        ŞAKİROĞLU'NUN YAKINLARI ENKAZDAN ÇIKARILDI
        Mehmet Ali Şakiroğlu'nun deprem gecesi oğlu Aziz Yusuf'u hastaneye getirdiği, depremin ardından eşi Necla, oğlu Aziz Yusuf ve babası Mustafa Boyraz'ın enkazdan sağ olarak çıkarıldığı öğrenildi.



        'HAYATTA OLDUĞUNA ÜMİDİM VARDI'
        Oğlunun kurtarıldığı haberini alınca hastane önüne gelen ve yakın zamanda soyadını değiştirdiği öğrenilen baba Mustafa Boyraz, "Burada olduğuna, hayatta olduğuna ümidim vardı. Bugün yine dedim, aynen burada. Saat 20.00'de buradan çıktım. O zaman da ümidim vardı. Oğlu Aziz Yusuf'u hastaneye getirmişti. Çocuğu şu an iyi evimizde. Ben çok sevindim. Allah Türkiye'yi sevindirsin. Ben kendim de burada enkazdan çıktım. Ben ilk gün kendi imkanlarımla öbür kapıdan kurtuldum. Eşi ve çocuğu da ilk gün çıkarıldı" diye konuştu.
        Hastane önüne gelen Mehmet Ali Şakiroğulu aynı isimli kuzeni Mehmet Ali Şakiroğulu ise "Kafeteryada oturduğumuz sırada babam dışarı doğru çıkarken depreme yakalandık. Hastane sahibine 'ağabey herkesi boşalttınız mı' diye sorduk. Bize 'boşalttık' dedi. Bugün 2 bebek, 1 de kadın enkazdan çıktı. Amcamın oğlu da buradan çıktı. Hastane sahibinin vicdanına kalmış bir şey. Bize yalan söyledi" diye konuştu.



        BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
        Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu gece bir kez daha gözümüz aydın. 33 yaşındaki kardeşimiz Mustafa, enkaz altından depremin 261'inci saatinde kurtarıldı. İlk tıbbi müdahalesi Hatay Sahra Hastanesinde yapılıyor." Enkazda arama çalışmaları devam ediyor.



            ELİNDE TESBİH İLE GELDİ
            Yaralı vatandaş Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Depremzedenin hastaneye girerken elindeki tuttuğu tesbih dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanede olduğu ve incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

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