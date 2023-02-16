Adıyaman’da deprem felaketinin büyüklüğünü gözler önüne seren manzara! Şehrin havadan görüntüsü şoke etti

Depremde binlerce binanın çöktüğü Adıyaman'da dron ile çekilen görüntüler, felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da bin 485 bina yıkıldı.