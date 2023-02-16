Adıyaman'da deprem felaketinin büyüklüğünü gözler önüne seren manzara! Şehrin havadan görüntüsü şoke etti
Son dakika deprem haberleri | Türkiye geçtiğimiz hafta başında meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki depremle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli olan depremde Adıyaman, Hatay, Malatya'nın da aralarında bulunduğu birçok il adeta yerle bir oldu. Depremin ardından bölgeden gelen görüntüler felaketin büyüklüğünü de gözler önüne serdi. Son olarak Adıyaman'da havadan çekilen görüntüler görenleri adeta şoke etti.
16.02.2023 08:38 - Son Güncelleme: 16.02.2023 09:07
Depremde binlerce binanın çöktüğü Adıyaman'da dron ile çekilen görüntüler, felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da bin 485 bina yıkıldı.
"DEHŞET VERİCİ BİR GECEYDİ"
Depremin ardından hasar gören binasındaki eşyalarını tahliye etmeye çalışan Yunus Işık isimli vatandaş, şehri terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Dehşet verici bir geceydi. Büyük bir gürültü ve sallantı ile uyandık. Eşim ve iki çocuğumla beraber depremin dinmesini bekledik. Bekledikçe hızlandığını gördük.