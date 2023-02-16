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Haberler Güncel Adıyaman'da deprem felaketinin büyüklüğünü gözler önüne seren manzara! Şehrin havadan görüntüsü şoke etti

Adıyaman'da deprem felaketinin büyüklüğünü gözler önüne seren manzara! Şehrin havadan görüntüsü şoke etti

Son dakika deprem haberleri | Türkiye geçtiğimiz hafta başında meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki depremle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli olan depremde Adıyaman, Hatay, Malatya'nın da aralarında bulunduğu birçok il adeta yerle bir oldu. Depremin ardından bölgeden gelen görüntüler felaketin büyüklüğünü de gözler önüne serdi. Son olarak Adıyaman'da havadan çekilen görüntüler görenleri adeta şoke etti.

16.02.2023 08:38 - Son Güncelleme: 16.02.2023 09:07
Adıyaman’da deprem felaketinin büyüklüğünü gözler önüne seren manzara! Şehrin havadan görüntüsü şoke etti

Depremde binlerce binanın çöktüğü Adıyaman'da dron ile çekilen görüntüler, felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da bin 485 bina yıkıldı.

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Adıyaman’da deprem felaketinin büyüklüğünü gözler önüne seren manzara! Şehrin havadan görüntüsü şoke etti

4 bin 85 binanın hasar ağır hasar gördüğü Adıyaman'da, 6 binden fazla acil yıkılması gereken bina bulunuyor. Kent genelinde enkaz çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman’da deprem felaketinin büyüklüğünü gözler önüne seren manzara! Şehrin havadan görüntüsü şoke etti

Ekipler tarafından yapılan kontrollerin ardından enkaza dönen binaların üzerine, yaralı bulunmadığını gösteren 'kontrol edilmiştir' yazılıyor.

Adıyaman’da deprem felaketinin büyüklüğünü gözler önüne seren manzara! Şehrin havadan görüntüsü şoke etti

Adıyaman'da dron ile havadan çekilen görüntüler ise depremin sebep olduğu yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Adıyaman’da deprem felaketinin büyüklüğünü gözler önüne seren manzara! Şehrin havadan görüntüsü şoke etti

"DEHŞET VERİCİ BİR GECEYDİ"
Depremin ardından hasar gören binasındaki eşyalarını tahliye etmeye çalışan Yunus Işık isimli vatandaş, şehri terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Dehşet verici bir geceydi. Büyük bir gürültü ve sallantı ile uyandık. Eşim ve iki çocuğumla beraber depremin dinmesini bekledik. Bekledikçe hızlandığını gördük.

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