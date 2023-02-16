Asrın felaketinde! depremzedelere 10 bin liralık destek ödemeleri başladı

Hasar tespiti tamamlanan 337 bin 933 hanenin ödemeleri başladı Ödemelerin AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtilirken, şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespitin tamamlanarak ödemelere başlandığı duyuruldu.

ÖDEMELER İÇİN HERHANGİ BİR BAŞVURU ŞARTI ARANMIYOR

Ödemeler için herhangi bir başvuru şartı aranmamakta Ödemeler için e-Devlet'ten başvuru şartı aranmamakta olup, destek ödemelerinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşların doğrudan hesabına, hesabı bulunmayanların ise TC kimlik numaralarına yapılacağı kaydedildi.