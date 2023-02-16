Asrın felaketinde! depremzedelere 10 bin liralık destek ödemeleri başladı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın çifte depremlerinde adeta sarsıldı. 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, konutları hasar gören depremzedeler de çadır kentlere yerleşti.
DEPREMZEDELERE 10 BİN LİRALIK DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yaptığı konuşmasında ilk etapta her aileye 10 bin lira ödemeye yapılacağını duyurmuştu. Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, hasar tespit çalışmalarının sahada devam ettiğini, çalışmalar sonuçlandıkça Hane Başı Destek Ödemeleri'nin yapılacağı bildirildi.
337 BİN 933 HANEDE HASAR TESPİTİN TAMAMLANARAK ÖDEMELERE BAŞLANDIĞI DUYURULDU
Hasar tespiti tamamlanan 337 bin 933 hanenin ödemeleri başladı Ödemelerin AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtilirken, şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespitin tamamlanarak ödemelere başlandığı duyuruldu.
ÖDEMELER İÇİN HERHANGİ BİR BAŞVURU ŞARTI ARANMIYOR
Ödemeler için herhangi bir başvuru şartı aranmamakta Ödemeler için e-Devlet'ten başvuru şartı aranmamakta olup, destek ödemelerinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşların doğrudan hesabına, hesabı bulunmayanların ise TC kimlik numaralarına yapılacağı kaydedildi.