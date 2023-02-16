Devlet milletinin yanında: Asrın felaketi sonrası depremzedelere 4 bin TL kısa çalışma ödeneği

Depremden etkilenen 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacak. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanacak.
Buna göre, deprem bölgelerinde olağanüstü hal veya mücbir sebep ilan edildiği için işini yapamayacak firmalar, çalışanları için kısa çalışma ödeneği başvurusu yapılabilecek. Kısa çalışma ödeneği mevcut durumda 3 ay süreyle yapılabiliyor. Ancak bu durum Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yeniden düzenlenebilir.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ
Kısa çalışma ödeneği sigortalının son 12 aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük brüt kazancın yüzde 60'ı kadar ödeniyor. Brüt asgari ücret üzerinden ödenecek aylık kısa çalışma ödeneği yaklaşık 4 bin lira. Deprem bölgesindeki illerde nakdi ücret desteği de verilecek. Afet nedeniyle ücretsiz izne çıkarılma ya da işsiz kalınan dönem için İşsizlik Sigortası Fonu ve İŞKUR tarafından ödeme yapılacak. Nakdi ücret desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödeniyor. Nakdi ücret desteği pandemi döneminde de gündeme gelmişti. O dönemde ücretsiz izne çıkarılan işçilere 1.500 TL veriliyordu.