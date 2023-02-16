Devlet milletinin yanında: Asrın felaketi sonrası depremzedelere 4 bin TL kısa çalışma ödeneği

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

Kısa çalışma ödeneği sigortalının son 12 aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük brüt kazancın yüzde 60'ı kadar ödeniyor. Brüt asgari ücret üzerinden ödenecek aylık kısa çalışma ödeneği yaklaşık 4 bin lira. Deprem bölgesindeki illerde nakdi ücret desteği de verilecek. Afet nedeniyle ücretsiz izne çıkarılma ya da işsiz kalınan dönem için İşsizlik Sigortası Fonu ve İŞKUR tarafından ödeme yapılacak. Nakdi ücret desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödeniyor. Nakdi ücret desteği pandemi döneminde de gündeme gelmişti. O dönemde ücretsiz izne çıkarılan işçilere 1.500 TL veriliyordu.