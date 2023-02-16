Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.02.2023 09:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2023 09:05
    ABONE OL

    Karaman'da bir alan "enerji ihtisas endüstri bölgesi" ilan edildi

    Karaman'da belirlenen bir alanın "enerji ihtisas endüstri bölgesi" olmasına karar verilirken Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde kurulacak enerji iletim hattı projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Enerjide acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de!

    Karaman'da belirlenen bir alanın "enerji ihtisas endüstri bölgesi" olmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    KARAMAN "ENERJİ İHTİSAS ENDÜSTRİ BÖLGESİ" OLDU

    Karaman'ın merkez ilçesinde sınırları çizilen alan "Karaman Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi" olarak belirlendi. Söz konusu endüstri bölgesine başvuruda bulunan yatırımcıların kullanacakları sabit yatırım tutarı üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatıracakları oran on binde bir olarak ilan edildi.

    ENERJİDE ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI!

    Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde kurulacak enerji iletim hattı projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV (Çankırı-Kurşunlu) Brş.N.-Korgun OSB enerji iletim hattı projesi" güzergahlarında bulunan bazı taşınmazların, direk yerlerinin mülkiyeti şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CVS Hava Kent Yapı Kooperatifi
    Haberler Güncel Karaman'da bir alan "enerji ihtisas endüstri bölgesi" ilan edildi
        SON DAKİKA