1 milyar ne kadar? Milyon mu büyük milyar mı? Milyon Milyar Trilyon Katrilyon Sekstilyon HANGİ PARA DAHA BÜYÜK?1 milyar mı büyük trilyon mu?

Milyon, milyar, katrilyon gibi daha farklı büyük sayılarda vardır. Bu büyük sayıların oluşmasında hane sayısı da artar. 1 trilyonu ifade etmek için 13 haneli bir sayı olması gerekir. Çünkü 1 Trilyon 1. 000. 000. 000. 000 sayısına eşittir. Yani 1 trilyon içerisinde tam 12 sıfır bulunmaktadır.

Bilyon, bir milyon milyon (1000 milyar) veya bir trilyon anlamına gelen bir büyük sayıdır. İki anlamına gelen bi ve milyon anlamına gelen -ilyon sözcüklerinden türemiştir. Günümüz İngilizcesinde bilyon (billion) sıklıkla milyar anlamında kullanılmaktadır.

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