1 milyar ne kadar? Milyon mu büyük milyar mı? Milyon Milyar Trilyon Katrilyon Sekstilyon HANGİ PARA DAHA BÜYÜK?1 milyar mı büyük trilyon mu?

Milyon mu büyük milyar mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte detaylar...
MİLYON MU BÜYÜK TRİLYON MU?
Uzun ölçek (Fransızca échelle longue, İngilizce long scale) ifadesi, her yeni terimi milyondan (1.000.000) daha büyük olan büyük sayı adlarının bir sistemini belirtir. Bir milyon, bilyon anlamına gelir ve (1012)'ye eşittir. Trilyon, bir milyon bilyondur, o da (1018)'e eşittir. Buna göre, trilyon, milyondan büyüktür.
1 MİLYON DAN SONRA NE GELİR?
Milyon
Milyar
Trilyon
Katrilyon
Sekstilyon
Septilyon
Oktilyon