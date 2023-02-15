1 milyar ne kadar? Milyon mu büyük milyar mı? Milyon Milyar Trilyon Katrilyon Sekstilyon HANGİ PARA DAHA BÜYÜK?1 milyar mı büyük trilyon mu?

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    • 15.02.2023 20:45
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    • 15.02.2023 20:50
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    Milyon mu büyük trilyon mu ve milyar mı büyük, trilyon mu sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, milyon mu büyük trillyon mu? Milyon mu büyük milyar mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    1 milyar ne kadar? Milyon mu büyük milyar mı?

    Milyon mu büyük milyar mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

    MİLYON MU BÜYÜK TRİLYON MU?

    Uzun ölçek (Fransızca échelle longue, İngilizce long scale) ifadesi, her yeni terimi milyondan (1.000.000) daha büyük olan büyük sayı adlarının bir sistemini belirtir. Bir milyon, bilyon anlamına gelir ve (1012)'ye eşittir. Trilyon, bir milyon bilyondur, o da (1018)'e eşittir. Buna göre, trilyon, milyondan büyüktür.

    1 MİLYON DAN SONRA NE GELİR?

    Milyon

    Milyar

    Trilyon

    Katrilyon

    Sekstilyon

    Septilyon

    Oktilyon

        MİLYON MU DAHA BÜYÜK BİLYON MU?

        Bilyon, bir milyon milyon (1000 milyar) veya bir trilyon anlamına gelen bir büyük sayıdır. İki anlamına gelen bi ve milyon anlamına gelen -ilyon sözcüklerinden türemiştir. Günümüz İngilizcesinde bilyon (billion) sıklıkla milyar anlamında kullanılmaktadır.

        TRİLYON NASIL OLUŞUR?

        Milyon, milyar, katrilyon gibi daha farklı büyük sayılarda vardır. Bu büyük sayıların oluşmasında hane sayısı da artar. 1 trilyonu ifade etmek için 13 haneli bir sayı olması gerekir. Çünkü 1 Trilyon 1. 000. 000. 000. 000 sayısına eşittir. Yani 1 trilyon içerisinde tam 12 sıfır bulunmaktadır.
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