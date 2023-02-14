Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 14.02.2023 13:58
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    • 14.02.2023 14:00
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    Depremzedelere yardım kampanyası! RTÜK Başkanı Şahin açıkladı: "400’den fazla medya kuruluşu katılacak"

    Son dakika haberi! Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de düzenlenecek yardım programı tüm televizyon kanallarını bir araya getiriyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 15 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek ortak yardım yayınına 100’ü akşın televizyon kanalı ile 300 radyonun katılacağını bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    RTÜK açıkladı: 400’den fazla medya kuruluşu katılacak

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 15 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek ortak yardım yayınına 100'ü akşın televizyon kanalı ile 300 radyonun katılacağını bildirdi.


    Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği depremlerle ilgili 15 Ocak Çarşamba saat 20.00'de ortak yardım kampanyası yayını gerçekleştirilecek.

    Söz konusu yardım yayını ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, şu ifadelere yer verdi:

    "Bilinçli ve koca yürekli medyamız ülkemizin zorda bulunduğu her dönemde olduğu gibi aziz milletimizi birleştirecek. Çarşamba günü saat 20.00'deki ortak yardım kampanyası yayınına katılacağını bildiren TV sayısı 100'ü aştı, radyo sayısı da 300'e ulaştı. İyi ki varsınız."

    TÜM TELEVİZYON KANALLARINI BİR ARAYA GETİRİYOR
    Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de düzenlenecek yardım programı tüm televizyon kanallarını bir araya getiriyor.

    Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek.

    Milyonların takip edeceği yayına ATV'den Nihat Hatipoğlu, diğer kanallardan Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu katılırken moderatörlüğü Didem Arslan Yılmaz üstlenecek. Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

        Deprem bölgesinde yaraları sarmak adına düzenlenen anlamlı yardım organizasyonlarına birisi daha eklendi. Televizyon Yayıncıları Derneği, meyda kuruluşlarının katkısıyla bir yardım gecesi düzenleyecek.

        ŞİMDİ 'TEK YÜREK' OLMA ZAMANI
        Televizyon Yayıncıları Derneği, tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
        "6 Şubat depremi binlerce insanımızı hayattan kopardı.

        Binlerce binayı yıktı. Ancak içimizdeki birlik beraberlik ve gönül köprüsünü yıkamadı.

        Her ölüm haberinde hepimiz öldük. Her kurtuluş haberinde hep birlikte sevindik.

        Ve tam da şimdi 85 milyon tek yürek olma zamanı.

        Bu kara günlerde yine birbirimize ilaç olacağız.

            Birbirimize daha sıkı sarılacağız, daha fazla kenetleneceğiz. Yaralarımızı sarabilmek için hep birlikte seferber olacağız.

            Toplum olarak kalplerimizin aynı attığı bu günlerde Türkiye'nin medya kuruluşları olarak "Türkiye tek yürek" sloganıyla bir araya geliyoruz.

            ORTAK YAYINLA İZLEYİCİYE ULAŞTIRILACAK
            15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'da Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık.

                Çağrımıza yanıt veren ATV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek bağış kampanyası programı tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacaktır.

                Yayınlamak isteyen tüm yerli ve yabancı medya kuruluşlarıyla da frekans paylaşılacaktır.

                Gecede yapılan bağışlar Kızılay ve AFAD'ın hesaplarında toplanacaktır.
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                    Haberler Güncel Depremzedelere yardım kampanyası! RTÜK Başkanı Şahin açıkladı: "400’den fazla medya kuruluşu katılacak"
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