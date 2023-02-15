Besleme Özgür Demirtaş! İş arkadaşları depremde toprağa girdi Florida'da partileyen patronu Suzan Sabancı Dinçer'e ses çıkaramadı

Türkiye "asrın felaketi"nin yaralarını sarmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta başında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki depremle sarsılan Türkiye, on binlerce vatandaşını kaybetti. On binden fazla binanın yıkıldığı ve yüz binlerce kişinin evsiz kaldığı deprem sonrası, tüm dünya adeta Türkiye için seferber oldu. Devletin de her imkanı vatandaşın hizmetine sunulurken, yaraların sarılması için topyekun çalışma başlatıldı.
Türkiye'de tüm bunlar yaşanırken, bazı kan emiciler deprem afetini de fırsat bilerek hükümet ve devlet düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'nin tek yürek olduğu afet karşısında devlet düşmanlığını sergileyen isimlerden biri de her fırsatta kriz tellallığı yapan ve hükümeti hedef alan Özgür Demirtaş oldu. Afetin ilk saniyesinden itibaren verilen mücadeleyi görmezden gelen Demirtaş, özellikle sosyal medya hesabı üzerinden süreç boyunca kastığı algı ile devletin yetersiz kaldığı ve sahada olmadığı imajı vermeye çalıştı.
Uluslararası birçok bilim adamının "asrın felaketi" olaran tanımladığı ve başka depremlerle kıyas yaptığı felaketi küçümsemeye çalışan ve bu tarz değerlendirmeleri görmezden gelen Demirtaş, Sabah Gazetesi yazarlarından Hilal Kaplan'ın konuyla ilgili bir paylaşımına da skandal bir cevap vererek bilim insanlarının görüşünü görmezden geldi.