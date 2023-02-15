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    • 15.02.2023 17:02
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    • 15.02.2023 17:31
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    Besleme Özgür Demirtaş! İş arkadaşları depremde toprağa girdi Florida'da partileyen patronu Suzan Sabancı Dinçer'e ses çıkaramadı

    Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerle sarsıldı. 10 il ve yaklaşık 13,5 milyon kişiyi etkileyen depremde, on binlerce canımız enkaz altında kaldı. Afet üzerinden siyaset ve rant peşinde koşanlar ise "asrın felaketi" niteliğindeki bu afeti bile fırsat bildi. Bu isimlerden biri de her fırsatta hükümet karşıtlığı ile ön plana çıkan Özgür Demirtaş oldu. Patronu olan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'in Türkiye yastayken Florida'da partilemesini görmezden gelen Demirtaş'a sosyal medyadan tepki yağdı.

    takvim.com.tr
    Besleme Demirtaş

    Türkiye "asrın felaketi"nin yaralarını sarmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta başında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki depremle sarsılan Türkiye, on binlerce vatandaşını kaybetti. On binden fazla binanın yıkıldığı ve yüz binlerce kişinin evsiz kaldığı deprem sonrası, tüm dünya adeta Türkiye için seferber oldu. Devletin de her imkanı vatandaşın hizmetine sunulurken, yaraların sarılması için topyekun çalışma başlatıldı.



    Türkiye'de tüm bunlar yaşanırken, bazı kan emiciler deprem afetini de fırsat bilerek hükümet ve devlet düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'nin tek yürek olduğu afet karşısında devlet düşmanlığını sergileyen isimlerden biri de her fırsatta kriz tellallığı yapan ve hükümeti hedef alan Özgür Demirtaş oldu. Afetin ilk saniyesinden itibaren verilen mücadeleyi görmezden gelen Demirtaş, özellikle sosyal medya hesabı üzerinden süreç boyunca kastığı algı ile devletin yetersiz kaldığı ve sahada olmadığı imajı vermeye çalıştı.

    Uluslararası birçok bilim adamının "asrın felaketi" olaran tanımladığı ve başka depremlerle kıyas yaptığı felaketi küçümsemeye çalışan ve bu tarz değerlendirmeleri görmezden gelen Demirtaş, Sabah Gazetesi yazarlarından Hilal Kaplan'ın konuyla ilgili bir paylaşımına da skandal bir cevap vererek bilim insanlarının görüşünü görmezden geldi.

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        PATRONUNA SESİ ÇIKMADI
        Aynı Özgür Demirtaş, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'in Türkiye yastayken Florida'da katıldığı partiden fotoğraf paylaşmasını ise görmezden geldi. Akbank Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Demirtaş'ın aralarında Akbank ve Sabancı Holding çalışanlarının da bulunduğu on binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği afetin ardından parti fotoğrafı paylaşan patronuna karşı sessiz kalması "samimiyetsizliğini" gözler önüne sererken, sosyal medyada da bu sessizliği tepki çekti.

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        Besleme Demirtaş
        Haberler Güncel Besleme Özgür Demirtaş! İş arkadaşları depremde toprağa girdi Florida'da partileyen patronu Suzan Sabancı Dinçer'e ses çıkaramadı
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