Besleme Özgür Demirtaş! İş arkadaşları depremde toprağa girdi Florida'da partileyen patronu Suzan Sabancı Dinçer'e ses çıkaramadı





Türkiye'de tüm bunlar yaşanırken, bazı kan emiciler deprem afetini de fırsat bilerek hükümet ve devlet düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'nin tek yürek olduğu afet karşısında devlet düşmanlığını sergileyen isimlerden biri de her fırsatta kriz tellallığı yapan ve hükümeti hedef alan Özgür Demirtaş oldu. Afetin ilk saniyesinden itibaren verilen mücadeleyi görmezden gelen Demirtaş, özellikle sosyal medya hesabı üzerinden süreç boyunca kastığı algı ile devletin yetersiz kaldığı ve sahada olmadığı imajı vermeye çalıştı.