Besleme Özgür Demirtaş! İş arkadaşları depremde toprağa girdi Florida'da partileyen patronu Suzan Sabancı Dinçer'e ses çıkaramadı

Türkiye "asrın felaketi"nin yaralarını sarmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta başında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki depremle sarsılan Türkiye, on binlerce vatandaşını kaybetti. On binden fazla binanın yıkıldığı ve yüz binlerce kişinin evsiz kaldığı deprem sonrası, tüm dünya adeta Türkiye için seferber oldu. Devletin de her imkanı vatandaşın hizmetine sunulurken, yaraların sarılması için topyekun çalışma başlatıldı.