Sabancı'da ikinci vaka! Onlarca çalışanı depremde hayatını kaybetti Suzan Sabancı Dinçer Florida'da partiledi! Tepki çeken paylaşım
Son dakika haberi | Türkiye, geçtiğimiz hafta başında Kahramanmaraş merkez üslü çifte depremle tarihinin en ağır felaketini yaşadı. 35 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken, 100 binden fazla kişi yaralandı, yüz binlerce kişi ise evsiz kaldı. Türkiye asrın felaketi sonrası yaralarını sarmaya çalışırken, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'in Florida'da katıldığı bir partiden eğlence fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması büyük tepki çekti. Sosyal medyada binlerce kişi Sabancı Holding çalışanlarından onlarcasının da depremde hayatını kaybettiğini belirterek, Suzan Sabancı Dinçer'e büyük tepki gösterdi. Tepkiler sonrası paylaşımını silen Suzan Sabancı Dinçer, sosyal medya hesabını da kapatarak ortalıktan kayboldu. Her fırsatta hükümet karşıtı açıklamalar yapan ve Akbank'ın yönetim kurulu kadrosunda yer alan Özgür Demirtaş da, Sabancı'nın paylaşımı sonrası gündem oldu. Demirtaş'a Sabancı'nın paylaşımıyla ilgili olarak "Joia Beach club'da eğlenmesine ve bu eğlenceyi sosyal medya hesabında paylaşmasına yorumunuz nedir?" sorusu yöneltildi.
Türkiye, Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki deprem sonrası "asrın felaketi"ni yaşadı. 10 ilde yaklaşık 13,5 milyon kişiyi etkileyen depremde on binlerce canımız yitip giderken, yüz binlerce kişi de evsiz kaldı. Deprem sonrası dünya adeta Türkiye için tek yürek oldu. Depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışma başlatıldı. Türkiye genelinde 7 günlük de yas ilan edildi. Tüm bunlar yaşanırken Suzan Sabancı Dinçer'e ait sosyal medyaya düşen bir fotoğraf herkesten büyük tepki çekti. Sabancı Holding bünyesinde çalışan onlarca kişinin de hayatını kaybettiği deprem sonrası Florida'dan parti eğlencesi fotoğrafını paylaşan Suzan Sabancı Dinçer'e tepki yağdı. Gelen tepkiler sonrası paylaşımını kaldıran Suzan Sabancı Dinçer, ardından da sosyal medya hesabını kapatarak kayıplara karıştı. Yaşanan bu olayı Sabah Gazetesi yazarlarından Bülent Cankurt ve Dilek Güngör bugün köşelerinde kaleme aldı. Dilek Güngör yazısında tepki çeken paylaşımla ilgili, "Büyük ayıp...
Büyük sorumsuzluk..." ifadelerini kullanırken; Bülent Cankurt ise "Duyarsızlığın böylesi!" yorumunu yaptı. İşte o yazılar ve tepki çeken paylaşım...
Bülent Cankurt: Suzan Sabancı Dinçer pes dedirtti: Duyarsızlığın böylesi!
Cemiyet hayatı dahil Türkiye tek yürek olmuş, depremzedelere yardım için kendini parçalarken sosyal medyada önüme öyle bir paylaşım çıktı ki, inanamadım. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Miami'de bir grup arkadaşıyla eğleniyor.
Çok eğlendikleri her hallerinden belli olan fotoğrafı, masada bulunan Colin Cowie paylaşmış, sonra da Suzan Sabancı Dinçer repost etmiş (gerçi tepkiler üzerine hemen silmiş).
Önce fotoğrafın arşiv olduğunu düşündüm ama güncelmiş. Hatta fotoğraf, depremde hayatını kaybeden üç Akbank çalışanının toprağa verildiği gün paylaşılmış.