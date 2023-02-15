Sabancı’da ikinci vaka! Onlarca çalışanı depremde hayatını kaybetti Suzan Sabancı Dinçer Florida’da partiledi! Tepki çeken paylaşım

Türkiye, Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki deprem sonrası "asrın felaketi"ni yaşadı. 10 ilde yaklaşık 13,5 milyon kişiyi etkileyen depremde on binlerce canımız yitip giderken, yüz binlerce kişi de evsiz kaldı. Deprem sonrası dünya adeta Türkiye için tek yürek oldu. Depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışma başlatıldı. Türkiye genelinde 7 günlük de yas ilan edildi. Tüm bunlar yaşanırken Suzan Sabancı Dinçer'e ait sosyal medyaya düşen bir fotoğraf herkesten büyük tepki çekti. Sabancı Holding bünyesinde çalışan onlarca kişinin de hayatını kaybettiği deprem sonrası Florida'dan parti eğlencesi fotoğrafını paylaşan Suzan Sabancı Dinçer'e tepki yağdı. Gelen tepkiler sonrası paylaşımını kaldıran Suzan Sabancı Dinçer, ardından da sosyal medya hesabını kapatarak kayıplara karıştı. Yaşanan bu olayı Sabah Gazetesi yazarlarından Bülent Cankurt ve Dilek Güngör bugün köşelerinde kaleme aldı. Dilek Güngör yazısında tepki çeken paylaşımla ilgili, "Büyük ayıp...

Büyük sorumsuzluk..." ifadelerini kullanırken; Bülent Cankurt ise "Duyarsızlığın böylesi!" yorumunu yaptı. İşte o yazılar ve tepki çeken paylaşım...