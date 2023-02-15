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    • Haberler
    • 15.02.2023 09:19
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    • 15.02.2023 09:20
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    Vidanınız batsın! Deprem oldu kiraları uçurdular, prefabrik evlerin fiyatları fırladı

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen ve bölgede binlerce binanın yıkılmasına on binlerce kişinin de hayatını kaybetmesine neden olan deprem, fırsatçıları da harekete geçirdi. Afet bölgesine yakın Mersin'de kira fiyatları kısa sürede adeta fırladı. Benzer bir fırsatçılık prefabrik evlerde yaşandı. Bir firma 250 bin liraya satışa çıkardığı prefabrik evlerin fiyatını depremin hemen ardından 450 bin liraya çıkardı.

    takvim.com.tr
    Vidanınız batsın! Deprem oldu kiraları uçurdular

    Asrın felaketinin ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki yardımseverler evlerini depremzedelere ücretsiz açarken, bazı fırsatçılar da kiraları uçurdu.

    Çevre illerde ve depremzedelerin gittikleri yerlerde fiyatlarda yükseliş başladı.

    SÖYLEMEYE UTANIYORUZ
    Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Mersin Temsilcisi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Emlak Komitesi Başkanı Ümit Mete, bazı ev sahiplerinin istedikleri tutarları çok artırdığını belirterek, "Kiralar 5 binden 10 bine, 15 bine çıktı. 5 milyona satılan evler 15-20 milyon oldu, abartmıyoruz. Biz söylemeye utanıyoruz" dedi.

    Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçan da "Biz 7 bin ilanın sahiplerine ulaştık ve uyardık. Emlakçılar olarak depremzedelerden komisyon almama kararı verdik. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef artışlar yaşanıyor. Bizim baskılamamıza rağmen yüzde 30-40'a varan artışlar yaşandı. Ticaret Bakanlığı'na da şikâyetlerde bulunduk. Umarız bir cezai yaptırımı olur" diye konuştu.

        PREFABRİK FIRSATÇILARI
        İstanbul Tuzla merkezli bir yapı şirketi (Tema Yapı Prefabrik), depremden 15 gün önce 20 Ocak tarihinde 252 bin TL'den satışa koydukları prefabrik yaşam alanlarının fiyatlarını, büyük depremlerin hemen ardından hızla güncelleyerek 450 bin TL'ye çekti.

        ÖZEL İLAN AÇTILAR
        Bölgede 13,5 Milyon vatandaşı etkileyen yüzyılın felaketini fırsata çevirmeye çalışan firma, özellikle depremin etkili olduğu 10 il için özel olarak satılık ilanları verdi. Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hayat Adana ve diğer illere özel olarak ilanlar açıldı.

        İlanlarda 70 metrekarelik yaşam alanına sahip prefabrik evlerin fiyatlarının 450 bin TL'den satışa çıkarılması dikkat çekti. Oysa aynı firma depremden sadece 2 hafta önce aynı yaşam alanlarını sadece 252 bin TL'den satışa çıkarmıştı.

        FAİŞ FİYATLA ÇORBAYA CEZA
        Ticaret Bakanlığınca, deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yola çıkan vatandaşlara fahiş fiyatla çorba satan Adana'daki bir yol üzeri dinlenme tesisine, 1 milyon 860 bin lira idari para cezası kesildi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkede yaşanan büyük depremin ardından deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yurdun diğer bölgelerine gitmeye çalışan vatandaşlara bir yol üzeri dinlenme tesisinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığına dair sosyal medyada görüntülerin yer aldığı anımsatıldı.

            Bu işletmeyle ilgili Bakanlığa çok sayıda şikayet başvurusunun ulaştığına işaret edilen açıklamada, "Ticaret İl Müdürlüğümüzce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu minvalde Ticaret Bakanlığımızın denetimleri aralıksız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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