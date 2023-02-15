Vidanınız batsın! Deprem oldu kiraları uçurdular, prefabrik evlerin fiyatları fırladı

İlanlarda 70 metrekarelik yaşam alanına sahip prefabrik evlerin fiyatlarının 450 bin TL'den satışa çıkarılması dikkat çekti. Oysa aynı firma depremden sadece 2 hafta önce aynı yaşam alanlarını sadece 252 bin TL'den satışa çıkarmıştı.

FAİŞ FİYATLA ÇORBAYA CEZA

Ticaret Bakanlığınca, deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yola çıkan vatandaşlara fahiş fiyatla çorba satan Adana'daki bir yol üzeri dinlenme tesisine, 1 milyon 860 bin lira idari para cezası kesildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkede yaşanan büyük depremin ardından deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yurdun diğer bölgelerine gitmeye çalışan vatandaşlara bir yol üzeri dinlenme tesisinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığına dair sosyal medyada görüntülerin yer aldığı anımsatıldı.