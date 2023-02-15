CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı

CHP eski Genel Başkanı, 37'nci Hükümet Maliye Bakanı, 42'nci Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 52'nci Hükümet Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Deniz Baykal, 84 yaşında hayatını kaybetti. Baykal için önce CHP Genel Merkezi önünde, ardından da TBMM'de tören düzenlendi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki törende de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çeşitil parti temsilcileri ve Baykal'ın ailesi bir araya geldi. CHP Genel Merkezi önündeki törende Baykal'ın oğlu Ataç ile kızı Aslı Baykal, yaptıkları konuşmada babalarının iyi bir aile reisi olduğunu söyledi. Ataç Baykal, siyasetin zor bir yaşam biçimi olduğunu ifade ederek, "Babam siyaseti aşkla yaptı" dedi. Aslı Baykal da, Deniz Baykal'ın çok renkli, hayata bağlı, hayallerinin peşinde koşan, entelektüel, neşeli ve nezaketli bir insan olduğunu; siyaseti asla eve taşımadığını kaydetti. Baykal'ın cenazesi, kılınan namaz ve okunan duaların ardından Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
CHP eski lideri Deniz Baykal, 15. dönemden itibaren 27. dönem dahil tam 11 dönem Antalya milletvekilliği yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Baykal'ın eşi Olcay hanım, kızı Aslı ve oğlu Ataç'a başsağlığı diledi.