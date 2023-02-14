Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
EŞİ VE KIZINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Deniz Baykal'ın eşi Olcay ve kızı Aslı Baykal'a başsağlığı diledi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, son yolculuğuna Ankara'da uğurlandı.
84 yaşında hayatını kaybeden Baykal'ın için ilk olarak uzun yıllar genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde tören düzenlendi.
TBMM'DE RESMİ TÖREN YAPILDI
Deniz Baykal için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resmi tören düzenlendi.
Törene Baykal ailesi ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasi partilerin temsilcileri ve partililer katıldı.
Baykal'ın naaşı daha sonra Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından öğle namazını müteakip kıldırılan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.