Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti





TBMM'DE RESMİ TÖREN YAPILDI

Deniz Baykal için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resmi tören düzenlendi.

Törene Baykal ailesi ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasi partilerin temsilcileri ve partililer katıldı.



Baykal'ın naaşı daha sonra Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından öğle namazını müteakip kıldırılan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.