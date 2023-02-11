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İşte Deniz Baykal'ın siyasette geçen 55 yılı! Çok özel kareler...

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'da 84 yaşında hayatını kaybetti. Siyasal yaşamını Antalya milletvekili olarak sürdüren Deniz Baykal, hem partisi hem de ülke meseleleriyle ilgili gelişmelerde yaptığı açıklamalarla her zaman gündemde kalmayı sürdürdü. Baykal CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine milli duruşuyla da biliniyordu. İşte Baykal'ın siyasette geçen 55 yılı...

AJANSLAR
AA
11.02.2023 11:22 - Son Güncelleme: 11.02.2023 11:52
İşte Deniz Baykal’ın siyasette geçen 55 yılı! Çok özel kareler...

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'da 84 yaşında hayatını kaybetti.

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İşte Deniz Baykal’ın siyasette geçen 55 yılı! Çok özel kareler...

Deniz Baykal salı günü Meclis'te yapılacak törenden sonra defnedilecek.

İşte Deniz Baykal’ın siyasette geçen 55 yılı! Çok özel kareler...

FETÖ 2010 yılında CHP ve Türk siyasetini dizayn etmek için kaset kumpasını kurmuş Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanlığından indirilmesinin ardından görev Kemal Kılıçdaroğlu geçmişti.

İşte Deniz Baykal’ın siyasette geçen 55 yılı! Çok özel kareler...

NE YAZIK Kİ SON FOTOĞRAFI DA KILIÇDAROĞLU İLE

2023 yılında seçimlerinde aday olmak için hesaplara yapan Kemal Kılıçdaroğlu siyasi hesapları için geçtiğimiz aylarda CHP eski Genel Başkanı'nı evinde evinde ziyaret etmiş basına yansıyan fotoğrafta Baykal'ın yüz ifadesi dikkatleri çekmişti. Baykal'a yakın isimler bu ziyareti "Siyasi taciz ve baskı ziyareti" olarak yorumlamıştı.

İşte Deniz Baykal’ın siyasette geçen 55 yılı! Çok özel kareler...

HASTA YATAĞINDAN AFRİN'DEKİ MEHMETÇİK'E SELAM YOLLAMIŞTI

Deniz Baykal 2018 hasta yatağından askerlik fotoğrafını paylaşarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e selam göndermişti.

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