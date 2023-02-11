İşte Deniz Baykal’ın siyasette geçen 55 yılı! Çok özel kareler...

NE YAZIK Kİ SON FOTOĞRAFI DA KILIÇDAROĞLU İLE

2023 yılında seçimlerinde aday olmak için hesaplara yapan Kemal Kılıçdaroğlu siyasi hesapları için geçtiğimiz aylarda CHP eski Genel Başkanı'nı evinde evinde ziyaret etmiş basına yansıyan fotoğrafta Baykal'ın yüz ifadesi dikkatleri çekmişti. Baykal'a yakın isimler bu ziyareti "Siyasi taciz ve baskı ziyareti" olarak yorumlamıştı.