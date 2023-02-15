Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 30 bin konutun inşasına başlıyoruz

Başkan Erdoğan, AFAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından çok önemli mesajlar verdi:

İlk etapta, oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin lira taşınma ve 5 bin lira ile 2 bin lira arasında kira yardımı yapacağız.

Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz.

Yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesi yapılmış. Mart başında 30 bin konutun yapımına başlıyoruz.

Deprem bölgesindeki okullarda ikinci dönem devam zorunluluğu aranmayacak.

Bankacılık sektörümüz, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın öncülüğünde 2022 yılı karlarının yüzde itibariyle belli bir oranını 50 milyar lira civarında bunları bir dayanışma paketi olarak depreme tahsis etti.

Yurt içinde ve yurt dışında AFAD'a yapılan şimdilik tutarı 8.3 milyar lirayı bulun yardımların tamamını da deprem bölgesi için kullanıyoruz.

Kabine üyeleri ve kabine toplantısına iştirak eden kamu görevlileri olarak şahsımızın ve arkadaşlarımızın maaşlarından yaptıkları taahhütler ve iş insanı bakanlarımızın katkılarıyla depremzedeler için AFAD'a toplamda 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunma kararı aldık.



MUHALEFETE SERT TEPKİ

Erdoğan, "İnsanlar can derdindeyken SPK önüne gidip siyaset yapanları, öğrencilerimizi kışkırtanları, insanları devletlerine karşı tahrik ederek canla başla yürütülen faaliyetleri sabote etmeye kalkanları asla unutmayacağız" dedi.



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