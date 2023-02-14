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    • 15.02.2023 01:00
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    • 15.02.2023 01:00
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    THY'den 9 Şubat öncesi düzenlenen biletlerle ilgili açıklama: Deprem bölgesindeki iller...

    Türk Hava Yolları, 9 Şubat ve öncesinde düzenlenmesi koşuluyla 6 Şubat-31 Mart arasındaki tüm yurt içi uçuşlar ile deprem bölgesindeki iller varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşların ücretsiz değiştirilebileceğini veya biletlerin kesintisiz iade edilebileceğini duyurdu.

    AJANSLAR
    THY’den bilet açıklaması

    Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat-31 Mart 2023 tarihleri arasında olan tüm yurt içi ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kayseri, Adıyaman, Hatay, Elazığ varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.



    Açıklamada, iade ve değişim işlemlerinin 31 Mayıs'a kadar THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabileceği belirtildi.

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