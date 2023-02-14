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    • Haberler
    • 14.02.2023 10:44
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    • 14.02.2023 10:47
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    198. saatte umutlarımız hala taze: 18 yaşındaki Muhammed'ten hayata yeniden merhaba

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin yıkıma neden olduğu 10 ilde, enkazlarda zamana karşı kurtarma çalışmaları devam ediyor. Asrın felaketinde 8. güne girilirken umutlar hala taze. Adıyaman’da depremde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 198. saatinde 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin’e ulaştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    198. saatte umutlarımız hala taze

    "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

    198 SAAT SONRA KURTARILDI
    Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma ekipleri, Zonguldak maden işçileri, UMKE ve diğer ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Abdul Musa Caddesi 25134 Sokak'taki 7 katlı Fırat Sitesi'nin enkazında 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin'e ulaştı.

    Ekipler, Çetin'i enkazdan 198 saat sonra kurtardı.

    Çetin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Erzincan'da 13 Mart 1992'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan hemşire Nurcan Eraslan 187 saat sonra kurtarılmıştı.

        2 KARDEŞ HAYATA DÖNDÜ
        Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde depremin 198'inci saatinde 2 kardeş mahsur kaldığı binanın enkazından çıkarıldı.

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde sürüyor.

            Kahramanmaraş'ta merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yıkılan Pınar Apartmanının enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar'a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar'a ulaştı.

            Yaralı olarak çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

            185. SAATTE KARANLIKTAN AYDINLIĞA
            Kahramanmaraş'ta, 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan apartmanın enkazında kalan 10 yaşındaki Ayça Çebni, ekiplerin çalışmasıyla 185'inci saatte kurtarıldı.



                Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremde Şazibey Mahallesinde bulunan Ebrar Sitesi yıkıldı. 8 bloklu 11 katlı apartmanların bulunduğu binanın enkazı altında annesi ile birlikte kalan Ayça Çebni, arama- kurtarma ekiplerinin saatler süren çalışması ile depremden 185 saat sonra kurtarıldı.

                Ekiplerin zamana karşı mücadele verdiği çalışma ile enkazdan çıkarılan ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ayça, tedavisi için hastaneye götürüldü. Baba Çebni, tedavi altına alınan kızının görüntüsünü çekerek, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı.

                183. SAATTE YENİ MUCİZE
                Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 183. saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından kurtarıldı.

                "Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

                Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta depremde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 183. saatinde Hüseyin Berber'e ulaştı.

                Enkazın altından kurtarılan Berber, hastaneye kaldırıldı.

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                198. saatte umutlarımız hala taze
                Haberler Haberler 198. saatte umutlarımız hala taze: 18 yaşındaki Muhammed'ten hayata yeniden merhaba
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