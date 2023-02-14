Deniz Baykal ebediyete uğurlandı

CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, son dönemde gribal enfeksiyon geçirdiği ve 11 Şubat'ta Ankara'daki evinde sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi. 84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için CHP Genel Merkezi'nde tören düzenlendi. CHP Genel Merkezi'nin ardından TBMM'de tören düzenlendi.
CENAZE NAMAZINI ERBAŞ KILDIRDI
Baykal için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından cenaze namazı kıldırıldı.
Törene, Baykal ailesinin yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı bakanlar, eski TBMM başkanları, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bazı belediye başkanları ve partililer katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN TÖRENE KATILDI
Namaz sonrası Başkan Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop, Baykal'ın eşi Olcay Baykal ile kızı Aslı Baykal ve oğlu Ataç Baykal'a taziyelerini iletti.
Baykal'ın naaşı, törenin ardından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze arabasına alındı.