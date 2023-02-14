Depremde ölüme meydan okuyarak çocukları kurtardı! Şeyma hemşire: "Tanımadığım biri olsa da aynısını yapardım”

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın çifte depremleri 10 ili etkiledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi Çocuk Servisinde görev yapan Şeyma Alakuş ise Kahramanmaraş merkezli depreme Acil Servise indiği sırada yakalandı.
O anlarda büyük korku yaşayan Şeyma Alakuş, acil Servise giderken deprem başlayınca geri dönerek servisine koşup çocuk hastalarını kucaklayıp tahliye etti.
Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken Şeyma Alakuş'un sergilediği davranş büyük takdir topladı.
"DEPREM OLUNCA 'ÇOCUKLARIM VAR' DEDİĞİMİ HATIRLIYORUM"