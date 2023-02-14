Depremde ölüme meydan okuyarak çocukları kurtardı! Şeyma hemşire: "Tanımadığım biri olsa da aynısını yapardım”

" BU GÜNLERİ ATLATACAĞIZ. HER ZAMAN UMUT VAR"

Hastaları güvenli alanlara ulaştırdıktan sonra ailesiyle irtibat sağladığını belirten Alakuş, "Depremde ikinci derecede yakınlarımı kaybettim. Evimiz ağır hasar görmüş. 7 kişilik bir aileyiz. Kalacak yer olmayınca ailemi Bursa'ya gönderdim ama ben görevime devam ettim. Şimdi bir akrabamda kalıyorum. Ara ara sarsıntılar oluyor ama aklımız hep işimizde. Görevimize deva ediyoruz. Bu günleri atlatacağız. Her zaman umut var." diye konuştu.