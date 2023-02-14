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    • 14.02.2023 09:35
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    • 14.02.2023 09:35
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    Depremde ölüme meydan okuyarak çocukları kurtardı! Şeyma hemşire: "Tanımadığım biri olsa da aynısını yapardım”

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte depremlerinde Gaziantep'te görev yaptığı sırada depreme yakalanan ve servise koşarak çocuk hastalarını kucaklayıp tahliye eden Şeyma hemşire, cesaret ve fedakarlığıyla tüm Türkiye’den büyük takdir topladı. Yaşadığı korku dolu o anları anlatan Şeyma hemşire, “Deprem olunca 'çocuklarım var' dediğimi hatırlıyorum. Onları almadan dışarı çıksam çok kötü olurdum. O an bir şey düşünemiyorsun, hastaları kurtaramasam da yanlarında olacaktım. Yanına koştuğum servisimde yatan hastamdı. Tanımadığım biri olsa da aynısını yapardım. Çünkü onlar önce Allah'a sonra da bize emanet” ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Çocukları kurtaran Şeyma hemşire konuştu!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın çifte depremleri 10 ili etkiledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi Çocuk Servisinde görev yapan Şeyma Alakuş ise Kahramanmaraş merkezli depreme Acil Servise indiği sırada yakalandı.

    O anlarda büyük korku yaşayan Şeyma Alakuş, acil Servise giderken deprem başlayınca geri dönerek servisine koşup çocuk hastalarını kucaklayıp tahliye etti.

    Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken Şeyma Alakuş'un sergilediği davranş büyük takdir topladı.

    "DEPREM OLUNCA 'ÇOCUKLARIM VAR' DEDİĞİMİ HATIRLIYORUM"

        Yaşadığı o korku dolu anları Sabah'a anlatan Şeyma Alakuş, "Acil tarafına gitmiştim. Deprem olunca 'çocuklarım var' dediğimi hatırlıyorum. Onları almadan dışarı çıksam çok kötü olurdum.

        O an bir şey düşünemiyorsun, hastaları kurtaramasam da yanlarında olacaktım. Yanına koştuğum servisimde yatan hastamdı. Tanımadığım biri olsa da aynısını yapardım.

        Çünkü onlar önce Allah'a sonra da bize emanet. Hepsini tek tek tahliye ettik. Bir hastam çıkamamıştı, sarsıntı bitince arkadaşlarla birlikte onu da çıkardık" dedi.

            " BU GÜNLERİ ATLATACAĞIZ. HER ZAMAN UMUT VAR"

            Hastaları güvenli alanlara ulaştırdıktan sonra ailesiyle irtibat sağladığını belirten Alakuş, "Depremde ikinci derecede yakınlarımı kaybettim. Evimiz ağır hasar görmüş. 7 kişilik bir aileyiz. Kalacak yer olmayınca ailemi Bursa'ya gönderdim ama ben görevime devam ettim. Şimdi bir akrabamda kalıyorum. Ara ara sarsıntılar oluyor ama aklımız hep işimizde. Görevimize deva ediyoruz. Bu günleri atlatacağız. Her zaman umut var." diye konuştu.

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            Haberler Güncel Depremde ölüme meydan okuyarak çocukları kurtardı! Şeyma hemşire: "Tanımadığım biri olsa da aynısını yapardım”
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