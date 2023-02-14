Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 14.02.2023 10:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2023 10:35
    ABONE OL

    14 Şubat 2023 Kabine Toplantısı kararları neler? GÜNDEMDE NELER VAR? Kabine Toplantısı saat kaçta? Deprem, EYT, seçim...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın tarihi gündemdeki yerini koruyor. 6 Şubat günü gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda EYT, taşerona kadro, vergi affı, 7. yargı paketi ve seçim takvimine ilişkin konuların ele alınması bekleniyordu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin ardından, Bakanlar afet bölgesine gitti. Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı hakkında detaylar merak ediliyor...

    takvim.com.tr
    14 Şubat 2023 Kabine Toplantısı kararları neler?

    Deprem sonrasında atılacak adımlar için Kabine Toplantısı kararları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 14 Şubat 2023 Kabine Toplantısı saati, kararları ve tüm merak edilenler...

    KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bugün toplanacağını bildirdi. Oktay, Kabine Toplantısı'nda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını ifade etti. Toplantı AFAD merkezinde yapılacak ve saat 15:00'te başlayacak.

    TBMM ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" açıklamasını yaptı.

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir" ifadelerini kullandı.

        "GÜNDEM DEPREM"

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yarın (salı) kısmet olursa kabinemizi Cumhurbaşkanımızın başkanlığında topluyor olacağız ve yine gündemimiz tamamen yaşadığımız şu andaki afetler, son durum ve alınan ve alınacak olan tedbirler." ifadesini kullandı.

        KABİNE TOPLANTISI KARARLARI BELLİ OLDU MU?

        14 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın gündem maddesinin 10 ili vuran depremde hasar gören şehirler ve deprem bölgesinde alınacak kararlar olması bekleniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kabine bugün AFAD merkez binasında toplanacak
        Haberler Haberler 14 Şubat 2023 Kabine Toplantısı kararları neler? GÜNDEMDE NELER VAR? Kabine Toplantısı saat kaçta? Deprem, EYT, seçim...
            SON DAKİKA