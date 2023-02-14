14 Şubat 2023 Kabine Toplantısı kararları neler? GÜNDEMDE NELER VAR? Kabine Toplantısı saat kaçta? Deprem, EYT, seçim...

Deprem sonrasında atılacak adımlar için Kabine Toplantısı kararları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 14 Şubat 2023 Kabine Toplantısı saati, kararları ve tüm merak edilenler...
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bugün toplanacağını bildirdi. Oktay, Kabine Toplantısı'nda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını ifade etti. Toplantı AFAD merkezinde yapılacak ve saat 15:00'te başlayacak.
TBMM ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" açıklamasını yaptı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir" ifadelerini kullandı.