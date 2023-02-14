Yaraları sarmak için seferber oldular! Konteyner kentler kuruluyor: Kalyon, Limak, Baykar...

Asrın felaketinde evlerini kaybeden depremzedeleri sıcak yuvalarına kavuşturmak için 10 ilde konteyner kent seferberliği başlatıldı.

KALYON HOLDİNG İLK GÜNDEN BERİ BÖLGEDE 3 BİN KİŞİYE YUVA

Depremin ilk anından itibaren barınmadan enkaz kaldırma teçhizatı ve makinelerine, gıda, giysi ve ilaç yardımlarından psikolojik desteğe tüm imkânlarını seferber eden Kalyon Holding, Gaziantep'in İslahiye ilçesine 3 bin kişilik konteyner kent kurmak için harekete geçti.

İlk etapta Gazianteplilere Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin kapılarını açıp, bölgede 7 bin 756 afetzedenin barınma ve gıda ihtiyacını karşılayan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu başta olmak üzere tüm üst yönetimi ve 2 bin 336 gönüllü çalışanı ile sahada yaralara merhem olmak için çalışan holding, konteyner kentte depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını anında karşılıyor.