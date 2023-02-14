Yaraları sarmak için seferber oldular! Konteyner kentler kuruluyor: Kalyon, Limak, Baykar...

Asrın felaketinde evlerini kaybeden depremzedeleri sıcak yuvalarına kavuşturmak için 10 ilde konteyner kent seferberliği başlatıldı.
KALYON HOLDİNG İLK GÜNDEN BERİ BÖLGEDE 3 BİN KİŞİYE YUVA
Depremin ilk anından itibaren barınmadan enkaz kaldırma teçhizatı ve makinelerine, gıda, giysi ve ilaç yardımlarından psikolojik desteğe tüm imkânlarını seferber eden Kalyon Holding, Gaziantep'in İslahiye ilçesine 3 bin kişilik konteyner kent kurmak için harekete geçti.
İlk etapta Gazianteplilere Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin kapılarını açıp, bölgede 7 bin 756 afetzedenin barınma ve gıda ihtiyacını karşılayan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu başta olmak üzere tüm üst yönetimi ve 2 bin 336 gönüllü çalışanı ile sahada yaralara merhem olmak için çalışan holding, konteyner kentte depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını anında karşılıyor.
İŞ DÜNYASI EL ELE VERDİ
Rönesans Holding de Malatya'ya ulaştırdığı 150 konteynerin kurulumuna başladı. Holdingden yapılan açıklamada "150 konteyner ile yaklaşık 800 kişinin barınma ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Konteynerlerin 40'ı bölgeye ulaştı" denildi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Mahmut Asmalı, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlar için 1000 tane konteyner evi bulunan tefrişatlı konteyner kent kuracaklarını bildirildi.