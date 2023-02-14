Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.02.2023 17:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2023 17:11
    ABONE OL

    Diyarbakır'da depremzededen HDP'li Garo Paylan'a tepki: Sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın

    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye yaralarını sarmak için devlet ve millet el ele verirken muhalefet partileri ise provokasyon peşinde koşuyor. Diyarbakır'da bir depremzede kendisinin fotoğrafını çekerek 'Diyarbakır'a yardım gelmiyor' iddiasında bulunan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'li Garo Paylan'a tepki gösterdi. Vatandaş, "Devlet bize bakıyor. Her şeyimizi veriyor... Garo Paylan vatandaşla konuşmuyor resim çekiyor, bir de Diyarbakır Milletvekili olacaksın, sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

    takvim.com.tr
    Depremzededen Garo Paylan’a tepki

    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye yaralarını sarmak için omuz omuza mücadele verirken muhalefet provokasyon peşinde koşmaktan geri durmuyor.

    CHP'nin depremin ilk gününden itibaren giriştiği 'Devlet bölgede yok' algısını ortakları HDP de köpürtmek istedi.

    Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'li Garo Paylan vatandaşların fotoğraflarını çekip 'Devletten yardım gelmedi' algısını işlemeye kalkınca depremzedelerin sert tepkisiyle karşılaştı.

    DEPREMZEDEDEN PROVOKASYON PEŞİNDE KOŞAN GARO PAYLAN'A SERT TEPKİ
    Vatandaş, "Devlet bize bakıyor. Her şeyimizi veriyor... Bir de Diyarbakır Milletvekili olacaksın, sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

    "SEN DİYARBAKIR'IN ÇÖPÜ BİLE OLAMAZSIN"
    Depremzede şu ifadelerle provokatörleri dağıttı;

    "Dağılın başımızdan ya... Devlet bize bakıyor. Ekmeğimizi suyumuzu her şeyimizi veriyor... Siz kimsiniz utan mıyor musun sen bana bağırıyorsun. Garo Paylan gelmiş buraya resim çekiyor. Vatandaşla konuşmuyor resim çekiyor, bir de Diyarbakır Milletvekili olacaksın, sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın. Sabah 5'ten beri buradayım devlet bana bakıyor. Sen bana bakmamışsın. Ben kürdüm ama kürtçü değilim."
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    36 teröristten hesap sorulacak
    Haberler Güncel Diyarbakır'da depremzededen HDP'li Garo Paylan'a tepki: Sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın
        SON DAKİKA