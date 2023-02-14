Diyarbakır'da depremzededen HDP'li Garo Paylan'a tepki: Sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın

"SEN DİYARBAKIR'IN ÇÖPÜ BİLE OLAMAZSIN"

Depremzede şu ifadelerle provokatörleri dağıttı;

"Dağılın başımızdan ya... Devlet bize bakıyor. Ekmeğimizi suyumuzu her şeyimizi veriyor... Siz kimsiniz utan mıyor musun sen bana bağırıyorsun. Garo Paylan gelmiş buraya resim çekiyor. Vatandaşla konuşmuyor resim çekiyor, bir de Diyarbakır Milletvekili olacaksın, sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın. Sabah 5'ten beri buradayım devlet bana bakıyor. Sen bana bakmamışsın. Ben kürdüm ama kürtçü değilim."