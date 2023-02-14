Diyarbakır'da depremzededen HDP'li Garo Paylan'a tepki: Sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye yaralarını sarmak için omuz omuza mücadele verirken muhalefet provokasyon peşinde koşmaktan geri durmuyor.
CHP'nin depremin ilk gününden itibaren giriştiği 'Devlet bölgede yok' algısını ortakları HDP de köpürtmek istedi.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'li Garo Paylan vatandaşların fotoğraflarını çekip 'Devletten yardım gelmedi' algısını işlemeye kalkınca depremzedelerin sert tepkisiyle karşılaştı.
DEPREMZEDEDEN PROVOKASYON PEŞİNDE KOŞAN GARO PAYLAN'A SERT TEPKİ
Vatandaş, "Devlet bize bakıyor. Her şeyimizi veriyor... Bir de Diyarbakır Milletvekili olacaksın, sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.
"SEN DİYARBAKIR'IN ÇÖPÜ BİLE OLAMAZSIN"
Depremzede şu ifadelerle provokatörleri dağıttı;
"Dağılın başımızdan ya... Devlet bize bakıyor. Ekmeğimizi suyumuzu her şeyimizi veriyor... Siz kimsiniz utan mıyor musun sen bana bağırıyorsun. Garo Paylan gelmiş buraya resim çekiyor. Vatandaşla konuşmuyor resim çekiyor, bir de Diyarbakır Milletvekili olacaksın, sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın. Sabah 5'ten beri buradayım devlet bana bakıyor. Sen bana bakmamışsın. Ben kürdüm ama kürtçü değilim."