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    MSB duyurdu! 2023 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi değişti

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı 2023 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ÖSYM tarafından 02 Nisan 2023 olarak değiştirildiğini duyurdu!

    MSB duyurdu: Tarih değişti

    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaralar sarılırken sınav tarihlerine ilişkin revizeler de peş peşe geliyor.

    Milli Savunma Bakanlığı 2023 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ÖSYM tarafından 02 Nisan 2023 olarak değiştirildiğini duyurdu.

    2023-MSÜ SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ
    ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "2023 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) Sınav Tarihi ÖSYM Başkanlığı tarafından 02 Nisan 2023 olarak değiştirilmiştir."
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    Haberler Güncel MSB duyurdu! 2023 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi değişti
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