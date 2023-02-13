Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 13.02.2023 18:00
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    • 13.02.2023 18:26
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    PKK iltisaklı YOL TV depremle ve Kahramanmaraş'taki depremzedelerle kahkahalar içinde alay etti | Sicilleri kirli, dosyalarını açtık

    Asrın deprem felaketi sonrası yaralar hızla sarılırken acı üzerinde tepinen muhalif medya skandallara doymuyor. PKK iltisaklı YOL TV, KJ'yi ayarlarken depremle ve Kahramanmaraş'taki depremzedelerle dalga geçti. Ekibin "Yaz yaz burası soğuk donuyoruz. Depremden değil soğuktan..." diyerek kahkaha attığı gözlemlendi. Bu bağlamda Takvim.com.tr, hissedarı PKK iltisaklı, kurucu genel müdürü hakkında DHKP-C iddiası bulunan Yol TV'nin dosyasını sizler için açtı...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    PKK iltisaklı YOL TV depremle kahkahalarla alay etti

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.

    81 il tek yürek olup yaralarını sarmaya çalışırken; acı üzerinde tepinen muhalif medya skandallara doymadı.



    YOL TV'DE DEPREMLE DALGA GEÇTİLER: "YAZ YAZ DONUYORUZ, DEPREMDEN DEĞİL SOĞUKTAN..."
    Afet bölgesinden yayın yapan Yol TV ekibi KJ'yi ayarlarken depremle dalga geçti. Canlı yayında olduklarını fark etmeyen ekip, "Yaz yaz burası soğuk donuyoruz. Depremden değil soğuktan..." diyerek kahkaha attığı gözlemlendi. Ekrandaki kişinin "10'a kadar sayıp ondan sonra başlıyorum" demesinin ardından videoda "Canlı yayın mı?" diye bir ses duyuldu ve ekibin yayında olduğunu fark ettiği anlaşıldı.



    "ŞİMDİ YİNE BİR BAŞKA KÖYDEYİZ..."
    Bunun üzerine yayında "Sevgili canlar, bugün aslında Kahramanmaraş bölgesine gelmiştik. Kahramanmaraş bölgesinde özellikle deprem felaketinin yaşandığı köyleri dolandık. Bugün öğlen Çiğli köyüne gitmiştik. Bir Alevi köyü... Büyük yıkımın olduğunu sizlere anlatmıştık. Şimdi de yine bir başka köydeyiz. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla bütün kurumlarımız her tarafa erzak ulaştırmış. Bu da çok önemli. O açıdan da kurumlarımıza teşekkür ediyoruz, sizlere teşekkür ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun" şeklinde konuştu.



        ÖNCE YALANI YAYDILAR SONRA DEPREMLE DALGA GEÇTİLER
        "Enkaz alanında asker yok"        , "Devlet çadır, yemek dağıtmıyor", "AFAD çalışmıyor" gibi yalan furyaları dolaşıma sokan muhalif medyanın şimdi de asrın felaketinin yaşandığı bölgede depremle dalga geçmesi büyük tepki uyandırdı.

        Takvim.com.tr bu bağlamda deprem ve depremzedelerle dalga geçen sicili kirli Yol TV'nin dosyasını sizler için açtı;

        PKK MENSUBU, ARAMA KAYDI VAR
        Yolu yol olmayan bu muhalif mecranın hissedarlarından Özgür Öz'ün; PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu, aranma kaydı bulunduğu öğrenildi.


        Öz'ün, PKK/KCK faaliyetleri kapsamında PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu, 10 Mart 2011 tarihinde yurt dışına çıktığı, terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranma kaydı bulunduğu ve Almanya'da ikamet kaydının bulunduğu bildirildi.

        TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAYBETTİ, ALMANYA'DA İKAMET EDİYOR
        Yol TV'nin bir diğer hissedarı olan Hüseyin Mat'ın da Türk milletini, Cumhuriyetin devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan hakkında adli olay kaydının bulunduğu, 17 Eylül 2004 tarihinde Türk vatandaşlığını kaybettiği, Almanya'da ikamet kaydının bulunduğu öğrenildi.

        KURUCU GENEL MÜDÜR HAKKINDA DHKP-C İDDİASI
        Kanalın kurucu genel müdürlerinden olan Hıdır Temel de Almanya'da ikamet ediyor. Hıdır Temel hakkında DHKP-C terör örgütü lehine toplama kararı verilen Kurtuluş Dergisi ve diğer yayınların gönderileceği adresin sahibi olduğu iddia ediliyor.
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        PKK iltisaklı YOL TV depremle kahkahalarla alay etti
        Haberler Güncel PKK iltisaklı YOL TV depremle ve Kahramanmaraş'taki depremzedelerle kahkahalar içinde alay etti | Sicilleri kirli, dosyalarını açtık
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