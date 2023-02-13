PKK iltisaklı YOL TV depremle ve Kahramanmaraş'taki depremzedelerle kahkahalar içinde alay etti | Sicilleri kirli, dosyalarını açtık

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.
81 il tek yürek olup yaralarını sarmaya çalışırken; acı üzerinde tepinen muhalif medya skandallara doymadı.
YOL TV'DE DEPREMLE DALGA GEÇTİLER: "YAZ YAZ DONUYORUZ, DEPREMDEN DEĞİL SOĞUKTAN..."
Afet bölgesinden yayın yapan Yol TV ekibi KJ'yi ayarlarken depremle dalga geçti. Canlı yayında olduklarını fark etmeyen ekip, "Yaz yaz burası soğuk donuyoruz. Depremden değil soğuktan..." diyerek kahkaha attığı gözlemlendi. Ekrandaki kişinin "10'a kadar sayıp ondan sonra başlıyorum" demesinin ardından videoda "Canlı yayın mı?" diye bir ses duyuldu ve ekibin yayında olduğunu fark ettiği anlaşıldı.
"ŞİMDİ YİNE BİR BAŞKA KÖYDEYİZ..."
Bunun üzerine yayında "Sevgili canlar, bugün aslında Kahramanmaraş bölgesine gelmiştik. Kahramanmaraş bölgesinde özellikle deprem felaketinin yaşandığı köyleri dolandık. Bugün öğlen Çiğli köyüne gitmiştik. Bir Alevi köyü... Büyük yıkımın olduğunu sizlere anlatmıştık. Şimdi de yine bir başka köydeyiz. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla bütün kurumlarımız her tarafa erzak ulaştırmış. Bu da çok önemli. O açıdan da kurumlarımıza teşekkür ediyoruz, sizlere teşekkür ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun" şeklinde konuştu.