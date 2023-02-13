PKK iltisaklı YOL TV depremle ve Kahramanmaraş'taki depremzedelerle kahkahalar içinde alay etti | Sicilleri kirli, dosyalarını açtık

Takvim.com.tr bu bağlamda deprem ve depremzedelerle dalga geçen sicili kirli Yol TV'nin dosyasını sizler için açtı;



PKK MENSUBU, ARAMA KAYDI VAR

Yolu yol olmayan bu muhalif mecranın hissedarlarından Özgür Öz'ün; PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu, aranma kaydı bulunduğu öğrenildi.



Öz'ün, PKK/KCK faaliyetleri kapsamında PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu, 10 Mart 2011 tarihinde yurt dışına çıktığı, terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranma kaydı bulunduğu ve Almanya'da ikamet kaydının bulunduğu bildirildi.



TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAYBETTİ, ALMANYA'DA İKAMET EDİYOR

Yol TV'nin bir diğer hissedarı olan Hüseyin Mat'ın da Türk milletini, Cumhuriyetin devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan hakkında adli olay kaydının bulunduğu, 17 Eylül 2004 tarihinde Türk vatandaşlığını kaybettiği, Almanya'da ikamet kaydının bulunduğu öğrenildi.



KURUCU GENEL MÜDÜR HAKKINDA DHKP-C İDDİASI

Kanalın kurucu genel müdürlerinden olan Hıdır Temel de Almanya'da ikamet ediyor. Hıdır Temel hakkında DHKP-C terör örgütü lehine toplama kararı verilen Kurtuluş Dergisi ve diğer yayınların gönderileceği adresin sahibi olduğu iddia ediliyor.