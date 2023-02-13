Asrın felaketinin ardından gözler İstanbul'da! Risk haritası ışık tutacak: İlçe ilçe, semt semt olası senaryolar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından 'Büyük İstanbul Depremi' için vatandaşlar olası riskleri öğrenebilmek adına, yaşadıkları ilçelerin risk haritasındaki yeri incelemeye başladı. Güneyinden 'Kuzey Anadolu Fay Hattı' geçen İstanbul'un risk haritasında olası bir depremde büyük hasar alacak ve daha az hasar alacak ilçe ve semtler belirlendi.
İSTANBUL'DA ÖNLEM ALINMALI!
Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat'ta saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Büyük kayıpların yaşandığı bu deprem konuşulurken İstanbul depremine yönelik de önlemler alınması gerektiği dile getirildi.
ÜLKEYİ HAZIRLAMA AÇISINDAN ŞANS
Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay hattının enerjisinin büyük bir kısmının boşalttığını belirterek, Prof. Dr. Naci Görür "Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca.
Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun" dedi.