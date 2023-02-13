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    • Haberler
    • 13.02.2023 14:47
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    • 13.02.2023 15:00
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    Asrın felaketinin ardından gözler İstanbul'da! Risk haritası ışık tutacak: İlçe ilçe, semt semt olası senaryolar

    Kahmanmaraş merkezli 10 ili sarsan çifte depremin neden olduğu yıkımın ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda meydana gelecek kırılma nedeniyle; İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen deprem öncesi şehrin risk haritası ortaya çıkacak olası tabloyu ortaya koyuyor. 1999 Gölcük depreminden bu yana beklenen 'Büyük İstanbul Depremi' için, İstanbul'da fay hatlarına yakın ilçeler ve yıkıcı sarsıntılar etkilenecek bölgeler için hazırlanan harita; yürütülecek hazırlıklar için hayati önem taşıyor.

    takvim.com.tr
    Asrın felaketinin ardından gözler İstanbul’da!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından 'Büyük İstanbul Depremi' için vatandaşlar olası riskleri öğrenebilmek adına, yaşadıkları ilçelerin risk haritasındaki yeri incelemeye başladı. Güneyinden 'Kuzey Anadolu Fay Hattı' geçen İstanbul'un risk haritasında olası bir depremde büyük hasar alacak ve daha az hasar alacak ilçe ve semtler belirlendi.

    İSTANBUL'DA ÖNLEM ALINMALI!
    Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat'ta saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Büyük kayıpların yaşandığı bu deprem konuşulurken İstanbul depremine yönelik de önlemler alınması gerektiği dile getirildi.

    ÜLKEYİ HAZIRLAMA AÇISINDAN ŞANS
    Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay hattının enerjisinin büyük bir kısmının boşalttığını belirterek, Prof. Dr. Naci Görür "Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca.

    Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun" dedi.

        BÜYÜK ÖLÇÜDE YAKINLAŞTI
        İstanbul'da hasarın daha fazla olacağını belirten Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        EN RİSKLİ İLÇELER HANGİLERİ?
        İstanbul deprem haritası, şehrin deprem riski taşıyan bölgelerini düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere üçe ayırıyor.

        İstanbul'daki düşük riskli ilçeler ve semtler: Pendik, Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Şile, Üsküdar, Darıca, Erenköy, Çengelköy, Suadiye, Altunizade, Polonezköy, Eminönü, Rumelihisarı, Adalar, Beşiktaş, İçerenköy, Sarıyer, Nişantaşı, İstinye, Gültepe, Kağıthane, Taksim, Arnavutköy, Şişli ve Levent'tir.

            İstanbul'daki orta derece riskli ilçe ve semtler: Üsküdar Çukuru, Tarabya Çukuru, Tophane, Çayırbaşı Çukuru, Ortaköy'deki dolgu kısımlar, Kurbağalıdere, Alibeyköy, Moda Sahili, Silivri, Fatih, Gümüşyaka ve Topkapı'dır.

            İstanbul'da yüksek derecede deprem riski taşıyan bölgeler ise Zeytinburnu, Küçükçekmece, Florya, Esenkent, Ispartakule, Ambarlı, Avcılar ve Haramidere'dir.

            DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER VE İLÇELER
            Türkiye ölçeğinde hazırlanan risk haritasına fay hatları üzerinde veya fay bölgelerinden uzakta bulunan il ve ilçeleri de tespit edildi.

                Deprem tehlike haritasına göre risk taşıyan iller ve ilçeler şöyle:

                ADIYAMAN: Gölbaşı

                AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

                ANKARA: Şereflikoçhisar

                ANTALYA: Demre

                AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

                BALIKESİR: Gönen, Manyaz

                BATMAN: Kozluk

                BİNGÖL: Karlıova, Yedisu

                BOLU: Gerede, Yeniçağa

                BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

                ÇANAKKALE: Çan, Yenice

                ÇORUM: Laçin

                    DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

                    DİYARBAKIR: Lice

                    DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

                    ELAZIĞ: Palu, Sivrice

                    ERZİNCAN: Üzümlü

                    ESKİŞEHİR: İnönü

                    GAZİANTEP: İslahiye

                    HAKKARİ: Şemdinli

                    HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

                    ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

                    İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

                        K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu

                        KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar

                        KIRIKKALE: Keskin

                        KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur

                        KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

                        KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

                        KÜTAHYA: Gediz, Simav

                        MALATYA: Akçadağ

                        MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

                        MERSİN: Çamlıyayla, Mut

                        MUĞLA: Menteşe, Milas

                        MUŞ: Korkut, Varto

                        NİĞDE: Altunhisar, Bor

                            OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale

                            SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

                            ŞANLIURFA: Bozova

                            SİİRT: Eruh

                            ŞIRNAK: Beytüşşebap

                            SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli

                            TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye

                            VAN: Çaldıran, Özalp

                            YALOVA: Altınova, Çınarcık

                            DEPREM RİSKİ OLMAYAN İLLER
                            Deprem riski tüm şehirlerde olmakla birlikte risk haritasına göre bazı iller 4. ve 5. grupta gösterildi.

                                4. ve 5. grup illeri şöyle:
                                Karaman
                                Kıklareli
                                Nevşehir
                                Aksaray

                                Konya
                                Edirne
                                Ankara

                                Niğde
                                Sinop
                                Giresun

                                    Rize
                                    Artvin
                                    Trabzon

                                    Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanı veriyor.

                                    TÜRKİYE FAY HARİTASI
                                    MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor.

                                    DOĞU ANADOLU FAYINA DİKKAT!
                                    Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir kırıktır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

                                    Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Elazığ ovalarından geçerek Bingöl'e kadar sokulur. Ölü Deniz Çatlağının kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişmesinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişmesinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

                                    7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depremi bu fay hattı üzerinde gerçekleşmiştir.

                                        EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
                                        http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi üzerinden tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın yan tarafından faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebilirsiniz.

                                        DÜNYADAKİ FAY HATLARI
                                        Dünmya üzerinde 9 tektonik levha bulunuyor. Bu alanlarda depreme eğilimli bazı bölgeler öne çıkıyor.

                                        İşte dünya üzerinde depreme eğilimli bölgeler:
                                        Japonya
                                        Yeni Zelanda
                                        Endonezya
                                        Türkiye
                                        İtalya
                                        Çin
                                        Filipin
                                        Peru
                                        Kaliforniya
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                                            Haberler Haberler Asrın felaketinin ardından gözler İstanbul'da! Risk haritası ışık tutacak: İlçe ilçe, semt semt olası senaryolar
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