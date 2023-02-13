Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı: Yoğun bakımda ve serviste kaç depremzede tedavi görüyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "15 bin 664'ü serviste, 3 bin 636'sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 depremzede vatandaşımız halen ülke genelinde hastanelerimizde tedavi altındadır" dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 bin 664'ü serviste, 3 bin 636'sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 depremzede vatandaşımız halen ülke genelinde hastanelerimizde tedavi altındadır. Bir kısmı taburcu edilen 8 bin 851 hastamıza cerrahi işlem yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

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